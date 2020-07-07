Под Луганском бушует масштабный пожар: людей эвакуируют

В Луганской области произошел масштабный лесной пожар. Огонь подобрался к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Поэтому спасатели начали эвакуировать местных жителей.

Сегодня, 7 июля, в 8:11 утра пожар площадью примерно 85 га был локализован. При этом травмированных и погибших не было выявлено. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Луганской области на своей странице в Facebook.

Пожар в Луганской области (фото: facebook.com/lugdsns)

Утром на месте чрезвычайного происшествия работали 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГСЧС Украины в Луганской области. Помогать справляться с ненастьем приехали спасатели из соседней Донецкой области.

Пожар в Луганской области (фото: Telegram-канал "Klymenko Time")

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи села Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которого составляет около 40 га.

Пожар в Луганской области (фото: sd.ua)

По состоянию на 17:30 в ликвидации пожара учавствуют 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек личного состава и 66 единиц техники. Кроме того, на помощь едут 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Пожар в Луганской области (видео: YouTube)

По данным Telegram-канала "Klymenko Time", в результате пожара погибло предварительно 4 человека. При этом 9 людей госпитализировали.

Напомним, в Новой Каховке произошел масштабный пожар в многоэтажке.

Ранее Москва отказалась тушить пожары в Сибири.