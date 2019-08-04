Луганчанин жестоко убил собаку: 27-летнего нелюдя будут судить

В Луганской области предстанет перед судом 27-летний житель Северодонецка, который выкинул с балкона своей квартиры собаку. Животное нелюдь подобрал на улице несколькими днями ранее. Убийство несчастной собаки получило в городе широкий резонанс. Оно взволновало общественность. Волонтеры и ветеринары боролись за жизнь животного, но оно скончалось. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Убийство случилось 30 июня, 27-летний мужчина вначале избил, а потом выкинул со второго этажа квартиры беспородную собаку Дину. Так как врачам не удалось спасти четвероногого друга, ее усыпили.

"Чтобы избавить собаку от страданий, ее усыпили", - рассказали в полиции.

Уголовное производство с квалификацией по ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) направили для рассмотрения по существу в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В Луганской области это будет первое такое дело, которое связано с жестоким обращением с животными.

Иллюстративное фото(pixabay.com)

Как мы ранее писали, в Голосеевском парке Киева на мужа с женой, которые прогуливались со своей собакой хаски, напала овчарка. Хозяин животного не отреагировал на нападение своего питомца и просто ретировался.

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