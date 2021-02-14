Лучший друг человечества: собаки могут помочь остановить пандемию коронавируса

Исследователи считают, что тонкий нюх собак может помочь быстро обнаружить коронавирусную инфекцию, что может повлиять на распространение вирусного агента. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Об этом говорится в резюме исследования, опубликованном в медицинском журнале Science Tech Daily.
По мнению специалистов, обученные медицинские нюховые собаки могут эффективно использоваться для скрининга людей, которые могут быть инфицированы вирусом COVID-19.
"Самый поразительный момент заключается в том, что исследования уже показали, что собаки могут идентифицировать людей с COVID-19. Более того, они могут делать это ненавязчиво, быстрее и с сопоставимой или, возможно, лучшей точностью, чем обычные тесты”, — сказал один из исследователей.
И такие результаты — не удивительны, ведь у собак есть способность обнаруживать молекулы в крошечных концентрациях — "одна часть на квадриллион по сравнению с одной частью на миллиард для людей", согласно статье.
"Собаки в основном нюхают пот человека", — сказал исследователь о серии экспериментов французских и ливанских исследователей о тестировании способности собак чувствовать COVID-19.
Хотя сам вирус не имеет запаха, продукты метаболизма, выделяемые COVID-позитивными индивидуумами через их потовые железы, были обнаружены 18 собаками, отобранными для исследования (16 бельгийских малинуа, одна немецкая овчарка и один джек-рассел-терьер) с точностью 83-100% всего через четыре дня обучения.
Ложные результаты идентификации собаками, согласно исследованию, могут быть объяснены "отвлекающими внешними запахами или движениями телевизионной съемочной группы".
Напомним, в Великобритании ученые работают над разработкой вакцины от коронавируса, эффективной против большинства штаммов. Она должна будет действовать против ядра вируса.
Также Оксфордский университет начал исследование для оценки безопасности и иммунного ответа вакцины COVID-19, разработанной совместно с AstraZeneca Plc. Исследование определит, эффективна ли вакцина для людей в возрасте от 6 до 17 лет.