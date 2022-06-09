Лучшие продукты для здоровья печени: что добавить в рацион

Неблагоприятная экологическая обстановка и нездоровый образ жизни/питания ложатся большим грузом на нашу печень. Чтобы это не было: втирание в кожу кремов с неорганическим составом/курение IQOS/приготовление пищи на тефлоновой сковороде или регулярный кофе из пластиковых стаканчиков - именно печени приходится справляться с последствиями и работать сверхурочно, подключая по максимуму свои фазы детоксикации.

О том, какие продукты помогают печени восстановиться и быть здоровой, рассказала в Instagram врач-диетолог Тиана Фиалкова.

Как проявляются проблемы с печенью

Печень не просто очищает кровь от экзо-/ эндотоксинов, она преобразует их в безопасные для организма соединения, которые затем выводятся естественным путем через желчь, кишечник, мочу, пот.

И если фазы детоксикации перегружены, мы это сразу почувствуем в виде:

чувства разбитости по утрам, независимо от количества часов сна.

симптомов эстрогендоминирования (фиброзно-кислотная мастопатия, миомы, целлюлит).

воспалительных высыпаний на коже спины, лица (особенно зона межбровья).

болезненности и хруста суставов, особенно коленных.

роста "косточки" большого пальца стопы (чаще правого).

частых головных болей, мигреней

аллергии.

невозможности снизить вес, особенно в области живота.

пигментации на коже и других симптомов.



Какие продукты любит печень:

Крестоцветные: брокколи и особенно проростки брокколи, все виды капусты, редис, горчица, редька, хрен, репа, шпинат, руккола, кресс-салат. Свекла в любом виде. Все ягоды. Фрукты с выраженным кислым вкусом, особенно цитрусовые. Вся зелень, лекарственные травы и специи с горьким вкусом. Продукты, содержащие фосфолипиды (лецитин): яйца, рыбная икра, субпродукты, жирная океаническая рыба, бобовые.



Сейчас лучшее время в году для поддержки печени.