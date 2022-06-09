Лучшие продукты для здоровья печени: что добавить в рацион

Неблагоприятная экологическая обстановка и нездоровый образ жизни/питания ложатся большим грузом на нашу печень. Чтобы это не было: втирание в кожу кремов с неорганическим составом/курение IQOS/приготовление пищи на тефлоновой сковороде или регулярный кофе из пластиковых стаканчиков - именно печени приходится справляться с последствиями и работать сверхурочно, подключая по максимуму свои фазы детоксикации.
О том, какие продукты помогают печени восстановиться и быть здоровой, рассказала в Instagram врач-диетолог Тиана Фиалкова.
Печень не просто очищает кровь от экзо-/ эндотоксинов, она преобразует их в безопасные для организма соединения, которые затем выводятся естественным путем через желчь, кишечник, мочу, пот.
И если фазы детоксикации перегружены, мы это сразу почувствуем в виде:
Сейчас лучшее время в году для поддержки печени.
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