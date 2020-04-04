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Лучшее лекарство от коронавируса найдено: врачи сделали важное заявление

STYLERКоронавирус    04.04.2020 - 16:01
Лучшее лекарство от коронавируса найдено: врачи сделали важное заявление
Коронавирус 2020 - врачи сделали заявление о лекарстве (РБК-Украина)

Коронавирус можно вылечить малярийным препаратом

Коронавирус 2020 не так страшен, как кажется, если уметь ему противостоять. Эксперты считают, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин является лучшим доступным лекарством, передает DailyMail.

Из 6200 опрошенных врачей из 30 стран около 37% заявили, что данный препарат можно использовать в качестве терапии коронавируса. Однако с данным утверждением не согласна ВОЗ, поскольку никаких доказательств предоставлено не было.

Великобритания запретила выделять врачам гидроксихлорохин до завершения клинических испытаний, хотя Китай уже получил лицензию на назначение препарата и не против этим воспользоваться.

"В Великобритании уже проводятся клинические испытания, чтобы оценить, будут ли подходить существующие лекарства для лечения COVID-19. Это касается и гидроксихлорохина", - указано в сообщении.

Представитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения также заявил, что хочет убедительных и четких доказательств того, что методы лечения являются безопасными и эффективными. А до тех пор людям рекомендуют придерживаться рекомендаций и оставаться дома.

Напомним, что медики развеяли очередной миф о коронавирусе и сообщили, что перчатки могут не помочь.

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