Лучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под Луганском

В Луганской области украинцы, которые возвращаются из-за границы или приезжают с оккупированных территорий соглашаются на штрафы в 17 тысяч гривен, только лишь бы не проходить карантин в местах обсервации с ужасными условиями.

Исполнительный директор "Восток SOS" Константин Реуцкий опубликовал на своей странице в Facebook фото одного такого места в Белолуцке.

Условия обсервации под Луганском (фото: facebook.com/reutski)

Он отметил, что в таких условиях около 15 человек должны провести две недели под пристальной охраной сотрудников полиции. При этом в помещении всего один душ, и то его нельзя назвать душем, потому что – это просто шланг с воронкой, который прикручен к умывальнику.

Условия обсервации под Луганском (фото: facebook.com/reutski)

Людям приходится пользоваться одним туалетом, который еще к тому же не совсем исправный. В комнатах старая, побитая мебель, которая уже разваливается. Людям также предлагают изношенное грязное белье.

Условия обсервации под Луганском (фото: facebook.com/reutski)

Кроме того, у этого помещения общий двор с гериатрическим интернатом, где живут пожилые люди, которые больше всего подвержены коронавирусной инфекции.

Условия обсервации под Луганском (фото: facebook.com/reutski)

Реуцкий также отметил, что из 8 мест обсервации в Луганской области, три существуют только на бумаге. При этом условия в двух местах могут послужить поводом для обращения в Европейский Суд по правам человека.

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