Лучше переболеть: Минздрав опроверг топ-5 мифов о вакцинации

Мифы о рутинной вакцинации

Ошибочное утверждение №1: Лучше переболеть и выработать естественный иммунитет

Что на самом деле: Если болеть, иммунитет, безусловно, сформируется. Но он может стоить очень дорого из-за высокого риска возникновения осложнений: паралича - от полиомиелита, поражения сердца - от дифтерии, пневмонии и поражения мозга - от кори и ветряной оспы. Риск иметь осложнения перенесенной инфекционной болезни намного выше, чем риск побочных реакций после вакцинации.

Ошибочное утверждение № 2: Вакцины вызывают аутизм

Что на самом деле: Это один из самых распространенных мифов о вакцинации. Его истоки берут начало в 1998 году, когда врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью о связи между вакциной против кори, краснухи, паротита и аутизмом. Но позже выяснилось, что все факты, приведенные в публикации, сфальсифицированы. Дальнейшие исследования, после публикации провели авторитетные организации и учреждения (Центр контроля и профилактики заболеваний в США (CDC), медицинский институт Национальной академии наук Великобритании и британская Национальная служба здравоохранения), опровергли связь между вакциной и возникновением аутизма. Еще более десятка исследований и их результаты опровергают связь между вакцинацией и развитием аутизма.

Ошибочное утверждение № 3: Людям с хроническими заболеваниями прививки противопоказаны.

Что на самом деле: Список абсолютных противопоказаний (когда есть высокий риск получить негативную реакцию организма выше потенциальную пользу от вакцины) до прививки не такой и большой. Прежде всего - это состояние острой болезни до наступления выздоровления Вместе с тем, люди, имеющие хронические болезни, должны быть привиты в первую очередь. Они более уязвимы к инфекциям, имеют более тяжелое течение болезни и больше шансов получить осложнения после перенесенного заболевания.

Ошибочное утверждение № 4: Надо ждать до 3 лет, чтобы вакцинировать ребенка (чтобы организм окреп)

Что на самом деле: Вакцинировать ребенка нужно в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. В нем определен оптимальный введении вакцин (с первых дней жизни) для эффективного защиты ребенка от инфекционных болезней. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы ребенок получал свои прививки вовремя. Если вы по каким-то причинам пропустили вакцинацию, посоветуйтесь о том, как надлежит пропущенные вакцины, со своим педиатром или семейным врачом.

Ошибочное утверждение № 5: Несколько вакцин, введенных одновременно, "перегружают иммунитет", ослабляют организм

Что на самом деле: Ослабить организм может естественное инфицирование, ведь инфекционные заболевания вызывают в несколько раз выше нагрузку на иммунную систему, чем вакцинация. Вирусы, содержащиеся в вакцинах, значительно ослаблены и перегрузить иммунную систему не могут. Даже если одновременно ввести вакцины против 10 инфекционных заболеваний, задействуется лишь 0,1% иммунной системы. Несколько вакцин вводить в один день нельзя! Правда, прививки надо делать в разные участки тела: например, в правое и левое плечо, а малышам - в правое и левое бедро. Прививки в ягодицу вообще не делают! Можно использовать многокомпонентные вакцины. Это нормальная мировая практика. Она позволяет уменьшить количество визитов к врачу, поэтому и уровень стресса для ребенка и родителей.