Лучше недогреть: Комаровский напомнил родителям о важном правиле

Доктор Комаровский напомнил о важном правиле проведения процедуры, которая помогает при простудах и острых респираторных вирусных инфекциях - паровой ингаляции. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, главным правилом паровой ингаляции, которое должны помнить все родители: лучше недогреть, чем перегреть.

"Горячий пар может повредить дыхательные пути. Дышать нужно теплым и горячим, а не горячим и влажным", - предупредил Комаровский.

Таким образом педиатр вновь напомнил родителям о том, что горячий пар может обжечь дыхательные пути ребенка.

Комаровский рассказал о главном правиле паровой ингаляции (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Отметим, что ранее педиатр рассказал, что популярные сегодня небулайзеры, которые покупают родители, больше не желающие заставлять детей "дышать над кастрюлькой", стоит применят лишь при заболеваниях нижних дыхательных путей, таких как обструктивный бронхит, бронхиальная астма, бронхиолиты, пневмонии и так далее.

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

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Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн, и заразно ли это для других детей.