ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лучше мыть руки: ученые рассказали, сколько COVID-19 "живет" на коже

Автор: Людмила Жукова

Ученые рассказали, сколько коронавирус может оставаться на руках

Ученые рассказали, что коронавирус остается на коже рук около девяти часов, то есть очень долгое время. Это в четыре раза больше, чем нахождение на коже вируса гриппа А. Об этом исследовании сообщила группа специалистов из Медицинского университета префектуры Киото в Японии. Медики отмечают, что эта информация должна заставить людей тщательней и чаще мыть с мылом руки или обрабатывать их антисептиком.

Самые читаемые новости

Как пишет таблоид Daily Mail, в лаборатории исследовали образцы человеческой кожи для того, чтобы не заразить добровольцев. Так, клетки кожи были смешаны с образцами COVID-19 и вируса гриппа А, который также распространяется воздушно-капельным путем и при контакте с людьми.

Выяснилось, что вирус гриппа живет на коже примерно 1,8 часа. COVID-19 же оставался на коже около девяти часов, что в четыре раза больше нахождения там гриппа.

"Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 имеет заметно более высокую стабильность на коже человека. При смешивании со слизью из образцов верхних дыхательных путей коронавирус жил около 11 часов по сравнению с 1,69 часами для вируса гриппа", – сообщили ученые.

По словам ученых, вирусы испарились с образцов кожи после обработки этих участков антисептическим раствором, содержащим 80% спирта.

Как мы писали ранее, киевский врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в конце октября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус