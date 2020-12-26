Лучше не идти туда: украинцам назвали новогодние локации, где легче всего заразиться коронавирусом

Названы места, где есть высокий риск заразиться коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

Празднование Нового года-2021 может привести к резкому увеличению больных коронавирусом. Для того, чтобы уменьшить риски заражения, нужно избегать скопления людей. Это правило касается и локаций под открытым небом, на свежем воздухе.

По мнению врача-инфекциониста Владимира Курпиты, Украине на новогодние праздники нужно было вводить жесткие ограничения по примеру Европы. Он в эфире телеканала Obozrevatel TV уточнил, что введение локдауна было бы логичным решением, поскольку, к примеру, в Киеве в течение последних трех недель фиксируют высокую заболеваемость коронавирусом.

Врач объяснил, что самая высокая вероятность заразиться COVID-19, в закрытом помещении, но инфицироваться можно даже во время гуляний на улице, где не сохранено дистанцию между людьми.

"Я бы хотел напомнить, что передача вируса происходит не просто в воздухе, а от человека к человеку. Чем теснее контакты, тем выше риск заражения. В общем такой риск выше в закрытых помещениях, но на свежем воздухе он не нулевой", – сказал Курпита.

Самым опасным местом с точки зрения инфицирования, медик назвал, рождественские ярмарки и фотозоны. В связи с этим, Курпита советует украинцам для безопасности избегать подобных локаций.

"Я бы советовал всем по возможности избегать скопления людей. До этих скоплений можно отнести и рождественские ярмарки, и возможные локации, где люди будут фотографироваться", – добавил инфекционист.

Напомним, в Минздраве объяснили, кому стоит опасаться повторного заражения коронавирусом.

Также мы ранее перечисляли, каких правил надо придерживаться, чтобы не заразиться COVID-19.