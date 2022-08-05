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"Лучше в госпитале с отравлением, чем в поле удобрением": офицер дал совет матерям белорусских солдат

Матерей из Беларуси призывают не отправлять детей на войну (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Матери белорусских солдат должны сделать все возможное, чтобы их дети не шли на стороне РФ войной на Украину, так как их ждет неминуемая гибель. Ведь выполнение преступных приказов Лукашенко молодым военным "аукнутся".

Соответствующее обращение к жителям Беларуси опубликовал в своем Facebook офицер ВСУ Юрий Задоя.

Украинский военнослужащий напомнил белорусским женщинам, что уже больше сорока тысяч российских солдат и офицеров погибло в Украине.

Однако даже этот факт "не останавливает кремлевских чинуш слать их на верную смерть".

"Рано или поздно россия захочет подключить силы РБ в своей так называемой "специальной военной операции" и у лукашенко не будет другого выхода, как согласится", - считает Юрий.

"Мой совет для матерей солдат РБ: берегите своих детей! Посоветуйте им под любым предлогом не участвовать в военных действиях на территории Украины. В крайнем случае, пусть отравят продукты и [лучше] лежат в госпиталях с отравлением желудка, чем в украинских полях удобрением", - призвал офицер.

Он добавил, что "это вполне законный способ, чтобы сохранить их жизнь".

"А героизм ради путина и лукашенко может привести ваших детей к могиле с табличкой "Неизвестный солдат", - резюмировал Задоя.

Как мы ранее писали, белорусские войска поедут в Россию на стратегические учения.

По данным Генштаба, на сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.

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