"Лучше в госпитале с отравлением, чем в поле удобрением": офицер дал совет матерям белорусских солдат

Украинский военнослужащий напомнил белорусским женщинам, что уже больше сорока тысяч российских солдат и офицеров погибло в Украине.

Однако даже этот факт "не останавливает кремлевских чинуш слать их на верную смерть".

"Рано или поздно россия захочет подключить силы РБ в своей так называемой "специальной военной операции" и у лукашенко не будет другого выхода, как согласится", - считает Юрий.

"Мой совет для матерей солдат РБ: берегите своих детей! Посоветуйте им под любым предлогом не участвовать в военных действиях на территории Украины. В крайнем случае, пусть отравят продукты и [лучше] лежат в госпиталях с отравлением желудка, чем в украинских полях удобрением", - призвал офицер.

Он добавил, что "это вполне законный способ, чтобы сохранить их жизнь".

"А героизм ради путина и лукашенко может привести ваших детей к могиле с табличкой "Неизвестный солдат", - резюмировал Задоя.