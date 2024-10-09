Лосось проти тунця. Дієтологи розповіли, яка риба корисніша

Для чого потрібно вживати рибу?

Вживання риби може допомогти підтримувати здорове серце, мозок, імунну систему тощо. Ось чому рекомендуюється дорослим споживати принаймні 113 грамів (або дві-три порції) на тиждень.

Незалежно від того, смажений чи приготований на грилі, лосось і тунець стануть чудовим доповненням до будь-якої дієти. Але який з них здоровіший? Дієтологи порівняли поживність і користь лосося з тунцем і повідомили, який вид найкорисніший.

Корисні властивості лосося

Лосось відноситься до кількох видів жирної риби, яка зазвичай поділяється на дві категорії: тихоокеанський та атлантичний. Тихоокеанський лосось здебільшого виловлюється в дикій природі і включає нерку, кижуч, рожевий, кетовий і королівський.

З точки зору харчування (атлантичний і тихоокеанський) лосось можна порівняти. Але у виловленому лососі, як правило, трохи більше білка та омега-3 жирних кислот, тоді як у атлантичного лосося більше жиру та калорій, каже зареєстрований дієтолог Френсіс Ларгеман-Рот.

Склад лосося (80 грамів)

155 калорій

22 грами білка

6 грамів жиру

3,8 мікрограмів вітаміну B-12 (158% добової норми)

14 мікрограмів вітаміну D (71% добової норми)

8,6 міліграм ніацину (54% добової норми)

Дикий лосось є чудовим джерелом білка, який містить корисні жири, вітаміни та мінерали. Відповідно до NOAA, лосось має м’який, маслянистий і трохи солодкуватий смак, який є більш ніжним і легко розшаровується.

Корисні властивості тунця

Тунець включає кілька видів великої морської риби, яку зазвичай їдять у всьому світі.

До них відносяться скипджек, альбакор, жовтоперий, блакитний і великоокий тунець.

Харчова цінність і вміст ртуті в тунці залежать від виду.

"Є так багато різновидів, і вміст жиру також відрізняється", - каже Ларгеман-Рот.

Одним із найпопулярніших видів тунця є жовтоперий або ахі, який є більш пісним і вважається екологічно чистим та зазвичай продається свіжим у вигляді стейків.

Склад лосося (80 грамів)

110 калорій

25 грамів білка

0,5 грама жирів

92 мікрограма селену (167% добової норми)

18 міліграм ніацину (112% добової норми)

0,9 міліграма вітаміну B-6 (53% добової норми)

Тунець містить багато білка, низьку калорійність і багато поживних речовин. Відповідно до NOAA, тунець має більш тверду текстуру та більш м’ясний смак.

Лосось проти тунця

Лосось і тунець є поживними джерелами білка, які можуть бути частиною здорового харчування. Хоча обидва пропонують переваги, є деякі ключові відмінності.

Омега-3 жирні кислоти

Найбільшою відмінністю між лососем і тунцем є вміст жиру. У 28 грамах лосося більше жиру, ніж в такій самій кількості тунця.

Вищий вміст жиру в лососі означає, що він також калорійний, ніж тунець, додає Ларгеман-Рот.

Жир у лососі - це переважно здорові ненасичені жири, включаючи жирні кислоти омега-3.

Дикий лосось багатий двома основними жирними кислотами омега-3:

ейкозапентаєновою кислотою (EPA) і докозагексаєновою кислотою (DPA).

Омега-3 є основними поживними речовинами, каже Ларгеман-Рот, тобто організм виробляє їх недостатньо, і ми повинні отримувати їх з їжі.

Експерти відзначають, що лосось і тунець є дуже здоровими варіантами, але найздоровіший залежатиме від ваших потреб і цілей.

Якщо ви шукаєте хороше джерело білка з додатковими перевагами жирних кислот омега-3 для здоров’я серця та мозку, лосось є переможцем.

Якщо вам треба більше білка та менше калорій - обирайте тунець. Високий вміст білка в тунці може допомогти приборкати голод і контролювати вагу, але обидві риби є хорошими варіантами для схуднення.