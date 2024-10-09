Лосось проти тунця. Дієтологи розповіли, яка риба корисніша
Лосось і тунець є чудовими джерелами білка, а також ці риби насичені поживними речовинами.
Яка ж цих риб корисніша, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.
Для чого потрібно вживати рибу?
Вживання риби може допомогти підтримувати здорове серце, мозок, імунну систему тощо. Ось чому рекомендуюється дорослим споживати принаймні 113 грамів (або дві-три порції) на тиждень.
Незалежно від того, смажений чи приготований на грилі, лосось і тунець стануть чудовим доповненням до будь-якої дієти. Але який з них здоровіший? Дієтологи порівняли поживність і користь лосося з тунцем і повідомили, який вид найкорисніший.
Корисні властивості лосося
Лосось відноситься до кількох видів жирної риби, яка зазвичай поділяється на дві категорії: тихоокеанський та атлантичний. Тихоокеанський лосось здебільшого виловлюється в дикій природі і включає нерку, кижуч, рожевий, кетовий і королівський.
З точки зору харчування (атлантичний і тихоокеанський) лосось можна порівняти. Але у виловленому лососі, як правило, трохи більше білка та омега-3 жирних кислот, тоді як у атлантичного лосося більше жиру та калорій, каже зареєстрований дієтолог Френсіс Ларгеман-Рот.
Склад лосося (80 грамів)
- 155 калорій
- 22 грами білка
- 6 грамів жиру
- 3,8 мікрограмів вітаміну B-12 (158% добової норми)
- 14 мікрограмів вітаміну D (71% добової норми)
- 8,6 міліграм ніацину (54% добової норми)
Дикий лосось є чудовим джерелом білка, який містить корисні жири, вітаміни та мінерали. Відповідно до NOAA, лосось має м’який, маслянистий і трохи солодкуватий смак, який є більш ніжним і легко розшаровується.
Корисні властивості тунця
Тунець включає кілька видів великої морської риби, яку зазвичай їдять у всьому світі.
До них відносяться скипджек, альбакор, жовтоперий, блакитний і великоокий тунець.
Харчова цінність і вміст ртуті в тунці залежать від виду.
"Є так багато різновидів, і вміст жиру також відрізняється", - каже Ларгеман-Рот.
Одним із найпопулярніших видів тунця є жовтоперий або ахі, який є більш пісним і вважається екологічно чистим та зазвичай продається свіжим у вигляді стейків.
Склад лосося (80 грамів)
- 110 калорій
- 25 грамів білка
- 0,5 грама жирів
- 92 мікрограма селену (167% добової норми)
- 18 міліграм ніацину (112% добової норми)
- 0,9 міліграма вітаміну B-6 (53% добової норми)
Тунець містить багато білка, низьку калорійність і багато поживних речовин. Відповідно до NOAA, тунець має більш тверду текстуру та більш м’ясний смак.
Лосось проти тунця
Лосось і тунець є поживними джерелами білка, які можуть бути частиною здорового харчування. Хоча обидва пропонують переваги, є деякі ключові відмінності.
Омега-3 жирні кислоти
Найбільшою відмінністю між лососем і тунцем є вміст жиру. У 28 грамах лосося більше жиру, ніж в такій самій кількості тунця.
Вищий вміст жиру в лососі означає, що він також калорійний, ніж тунець, додає Ларгеман-Рот.
Жир у лососі - це переважно здорові ненасичені жири, включаючи жирні кислоти омега-3.
Дикий лосось багатий двома основними жирними кислотами омега-3:
ейкозапентаєновою кислотою (EPA) і докозагексаєновою кислотою (DPA).
Омега-3 є основними поживними речовинами, каже Ларгеман-Рот, тобто організм виробляє їх недостатньо, і ми повинні отримувати їх з їжі.
Експерти відзначають, що лосось і тунець є дуже здоровими варіантами, але найздоровіший залежатиме від ваших потреб і цілей.
Якщо ви шукаєте хороше джерело білка з додатковими перевагами жирних кислот омега-3 для здоров’я серця та мозку, лосось є переможцем.
Якщо вам треба більше білка та менше калорій - обирайте тунець. Високий вміст білка в тунці може допомогти приборкати голод і контролювати вагу, але обидві риби є хорошими варіантами для схуднення.
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