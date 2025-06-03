Що корисніше - лосось чи курятина? Дієтолог здивувала відповіддю

Лосось і курятина - два популярні джерела білка, які часто з’являються в раціоні тих, хто стежить за здоров’ям. Обидва продукти мають високий вміст поживних речовин, але відрізняються за складом жирів, вітамінів і калорійністю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Харчова цінність лосося

Дієтолог Наталі Ріццо розповіла, що порція свіжого лосося вагою 85 г, приготовленої на сухому вогні, містить приблизно:

133 калорії

23 грами білка

5 грамів жиру

Лосось, виловлений у дикій природі, містить трохи більше білка та омега-3 жирних кислот, ніж вирощений у фермерських господарствах. Він містить поживні речовини, які корисні для здоров'я мозку.

Найбільш корисні види лосося:

чавича - містить високий вміст омега-3 жирних кислот

кета - часто використовується для виготовлення червоної ікри

кижуч - збалансована за жирністю

сьомга - фермерська сьомга містить більше жиру, але менше омега-3 і може містити залишки антибіотиків або барвників

Склад курки

Порція смаженої курячої грудки без шкіри та кісток вагою 85 г містить приблизно:

126 калорій

25 г білка

3 г жиру

Куряче філе - це нежирне та ефективне джерело тваринного білка. Темне м’ясо курки також багате на білок, але містить більше калорій та жиру, ніж філе. Цей додатковий жир також забезпечує природну соковитішу консистенцію та насиченіший смак.

У 85 г смажених курячих стегон знаходиться:

152 калорії

21 г білка

7 г жиру

Де більше білка

Дорослі, як правило, повинні прагнути споживати від 20 до 40 г білка під час кожного прийому їжі.

Дієтолог Керолайн Сьюзі розповіла, що білок допомагає нарощувати та підтримувати м’язи, і він залишається в організмі довше, ніж інші макронутрієнти, допомагаючи відчувати ситість і контролювати вагу.

З 85 г лосося ви отримаєте близько 23 г білка порівняно з 25 г курячого філе та 21 г у курячих стегнах.

Тож, якщо ви шукаєте найменше та найефективніше джерело білка для отримання калорій, то куряче філе - це найкращий варіант.

Інші поживні речовини

Лосось - один з небагатьох продуктів, багатих на вітамін D. У ньому також міститься вітамін B12, який потрібен нашому організму для належного функціонування нервів і кров'яних клітин. Вітамін B12 також потрібен для запобігання певному типу анемії.

Як куряча грудка, так і темне м’ясо курки забезпечать організм цілою низкою необхідних мінералів, включаючи залізо, фосфор і цинк.

Курка також містить вітамін B12, а також холін, які потрібні нашому організму для розвитку мозку, настрою та процесів пам’яті.

Що корисніше

Якщо ви дотримуєтеся дієти, яка зосереджена на отриманні максимально ситного білка на споживані калорії, то куряче філе - це ваш вибір.

Однак, якщо ви з якоїсь причини намагаєтеся обмежити насичені жири, лосось або куряча грудка - кращий вибір, ніж темне м’ясо птиці.