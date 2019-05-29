Лошадь укусила за грудь голливудскую звезду (видео)

Джессика Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)

Звезда фильма "Люди Х" Джессика Честейн стала "жертвой" лошади

Джессика Честейн испытала шок, когда в центре города ее за грудь укусила лошадь. Соответствующим видео поделилась в своем Instagram-аккаунте сама звезда фильмов "Люди Икс: Темный феникс", "Марсианин", и других.

Как видно на кадрах, голливудская актриса гуляла по городу с подругой. На одной из улиц женщины увидели дрессированную лошадь с хозяином. Джессика поддалась соблазну и спросила, можно ли ей погладить животное. Мужчина дал согласие.

Лошадь моментально принялась обнюхивать и лизать актрису, а затем куснула Честейн за грудь. От неожиданности голливудская красотка вскрикнула, но позже посмеялась над курьезной ситуацией.

"Не могу поверить, что я осталась жива", - иронично подписала видео Честейн.

Лошадь укусила за грудь голливудскую звезду Джессика Честейн

Пользователи сети посмеялись из этой ситуации. Коллеги Джессики по цеху отмечают, что "у лошади хороший вкус".

Это смешно и восхитительно.

По крайней мере, ты спросила, можно ли прикоснуться. Лошадь оказалась не такой вежливой.

Это "животная маммография".

Отметим, что чуть позже актриса написала в соцсети, что она любит животных, но выступает категорично против их эксплуатации.

"Любовь к животным не означает, что я поддерживаю эксплуатацию лошадей в развлекательных целях. Я всегда останавливаюсь и спрашиваю, могу ли я погладить животное. Это моя натура", - написала женщина.

Джессика Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)

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