Лондон ждут серьезные испытания: что будет происходить после смерти Елизаветы II

После смерти Елизаветы II в Великобритании 8 сентября вступил в силу тщательно разработанный заранее план действий, названный Операция "Лондонский мост" - о мероприятиях и трауре в стране за 10 дней до государственных похорон монарха.
Об этом передает Metro.
Отмечается, что выдвинутые этим беспрецедентным моментом в британской национальной жизни требования настолько велики, что, по прогнозам высокопоставленных чиновников, в Лондоне ожидается огромное количество граждан, желающих проститься с Ее Величеством.
Предполагают, что сотни тысяч скорбящих стекаются в столицу Британии, что может стать серьезным испытанием для сети дорог, общественного транспорта, хостелов и отелей, полицейских и иных служб.
Была запланирована масштабная операция по обеспечению безопасности, чтобы справиться с большим количеством людей на улицах и главных площадях Лондона.
Объявление о смерти королевы Елизаветы II, которая правила более 70 лет, уже сделала премьер-министр Лиз Трасс.
Вскоре после этого принц Чарльз, который уже стал королем Карлом III, выступит перед страной в связи со смертью своей матери. Он будет провозглашен новым монархом в Сент-Джеймсском дворце на службе 9 сентября в 10 утра.
В пятницу в полдень в Британии будет объявлена всенародная минута молчания (продлится 2 минуты). Это будет "день национального траура".
Депутаты отдадут дань уважения в Палате общин, после чего работа парламента будет приостановлена на 10 дней.
Елизавета II мирно скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября в шотландском замке Балморал (фото: Getty Images)
На третий день после кончины Елизаветы II новый король отправится в тур по стране, чтобы посетить поминальные службы по всей Великобритании, а в Лондоне пройдет серия репетиций похорон.
Между 6-м и 9-м днями гроб королевы будет лежать по 23 часа в сутки в Вестминстерском дворце. По информации Politico, которое получило копию документа Операция "Лондонский мост" в 2021 году, пропускные билеты на траурные мероприятия будут выданы для VIP-персон с определенным временным интервалом.
Король Карл III приедет в Уэльс, чтобы посетить службу в Лиандаффском соборе Кардиффа на 7-й день.
Затем основные мероприятия будут посвящены проведению похорон и связанным с этим огромным усилиям по обеспечению безопасности, включая мониторинг любой возросшей террористической угрозы.
Елизавета II (фото: Getty Images)
Похороны Елизаветы II состоятся 18 сентября, и эта дата станет "Днем национального траура". Служба состоится в Вестминстерском аббатстве, после чего пройдут процессии в Лондоне и Виндзоре.
Елизавета II будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Там же, где покоится королева-мать и принцесса Маргарет вместе с отцом королевы, королем Георгом VI. Часовня Святого Георгия также является местом последнего упокоения королей, включая Генриха VIII, Карла I, Георга III, Георга V и Эдуарда VII.
Ранее мы рассказывали, как ухудшалось здоровье Елизаветы II после смерти любимого мужа принца Филиппа в апреле прошлого года.
Добавим, что появилось последнее фото королевы, и на нем Елизавета II улыбается.