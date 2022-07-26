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Ломали пальцы, поджигали заживо: россияне 18 часов пытали известного украинского артиста

Россияне почти сутки пытали украинского артиста (фото: DAO Charity)
Автор: Дмитрий Войналович

Россияне 18 часов жестоко пытали 42-летнего артиста из династии циркачей по имени Игорь (известного под сценическим именем Гоша) во время оккупации села Гребельки Киевской области.

Шокирующей историей, от которой мурашки по коже, поделился певец и шоумен Gena Viter, который на днях наведался в Гребельки вместе с фондом DAO Charity.

Как оккупанты издевались над мужчиной

В первые дни оккупации села, в доме Игоря разместились российские "чмони". Мужчина вернулся домой, когда его уже заняли русские. Военные не позволили мужчине взять вещи, связали в гараже.

"Били меня, все, кто хотел. Один облил меня разжигателем для костра и поджег. Начали тушить только тогда, когда поняли, что вместе со мной сожгут и гараж", - делится Гоша.

Россияне едва не убили Игоря (фото: DAO Charity)

Чудом мужчине удалось сбежать. Он получил обширные ожоги тела. Из села он шел более 50 км пешком ночью в Киев. Он говорит: терять было нечего, надо было идти вперед.

Единственное и первое, что он спас и забрал с собой из дома - это концертная афиша его мамы.

Игорь - потомственный циркач (фото: DAO Charity)

Несколько месяцев он был в западных областях Украины, а сейчас вернулся в дом, чтобы отстроить его к зиме.

Вот что оккупанты сделали с домом Игоря (фото: DAO Charity)

"От слов Гоши - лишь шок, но рассказ его звучит так обыденно. Я поражен его мужеством и тем, что после пережитого в нем осталось столько человечного. История клоуна Гоши - еще одно свидетельство жестоких преступлений россиян. Ни один украинец не должен пережить то, что мы переживаем уже почти 5 месяцев подряд. Давайте поддерживать друг друга и не забывать протягивать руку помощи всем, кто в этом сегодня нуждается. Только так мы победим, именно в единстве. А победа будет за нами, потому что украинцы сильная нация!" - поделился Gena Viter.

Читайте также чувственную историю о 6-летней дочери погибшего военного, которая собирает средства на ВСУ и хочет отомстить за отца.

Ранее мы писали о том, что 9-летний украинец оригинальным способом собрал деньги на автомобиль для украинских воинов.

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