Ломаченко восхитился убийцами украинцев: детали скандала и видео

Василий Ломаченко, украинский чемпион мира в легком весе сразу по нескольким версиям (WBA, WBO и WBC), угодил в громкий скандал, разместив в своем Instagram-аккаунте видео с российским спецназом.

Стоит отметить, что видеоролик создан студией "Корсунь" в 2019 году, она находится в Севастополе. В сети боксера упрекают за то, что он таким образом не только поддержал убийц украинцев, но и считает, что аннексия Крыма Украиной - это хорошо.

Главными героями ролика являются российские спецназовцы, а также православные священники. А на кадры наложен логотип российского YouTube-канала "Корсунская пустынь".

Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом (скрин: instagram.com/lomachenkovasiliy)

На видео спецназ РФ заходит в церковь, а голос за кадром декламирует стихотворение о том, что "православный - не значит слабый". После того, как спецназовцы ставят свечи перед иконами, они отправляются на стрельбища, демонстрируя боевую подготовку.

Хотя видео и черно-белое, на рукавах спецназовцев можно четко рассмотреть нашивки с российскими флагами.

Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом (видео: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Пользователи сети разнесли украинского боксера за "зашкварное" видео. В комментариях подписчики надеются, что видео попало на страницу Ломаченко случайно.

Василий, при всем моем уважении, этот пост по зашкварности тянет на клип Тимати и Гуфа. Просто пи*дец...

Российская пропаганда вежливых людей и жирных попов... Надеюсь, это случайно попало на вашу страницу... Люди в этой форме убивают украинцев под одобрение церкви…

Как приятно видеть у украинского боксера пропагандонский ролик о тех, кто убивает его соотечественников... Слава Героям хули!

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