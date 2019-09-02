Ломаченко отдыхает: в киевской маршрутке две женщины подрались из-за места (видео)

В Киеве пассажиры маршрутки №555 стали свидетелями драки между двумя женщинами, которые начали выяснять отношения из-за того, что никто не хотел уступать свободное место. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

На видео видно, что женщины размахивают руками, одна из них ударила вторую сумочкой, а потом та начала бить свою обидчицу по голове и хватать за волосы. При этом пассажиры маршрутки призывали прекратить потасовку.

После этого парень в салоне встал между женщинами, чтобы они больше не дрались. Женщина с ребенком, которая сидела рядом с ними решила встать и выйти.

Пользователи сети прокомментировали этот инцидент.

Какой же молодец оператор! Что бы мы без этого шедевра кинохроники делали?

Ломаченко отдыхает;

Блин тот момент, когда билеты на такое шоу всего-то 8 грн;

Мальчик умничка... единственное что могу сказать...

Не дожил господин Нечуй-Левицкий до наших дней - такие сюжеты пропадают!

Один мужчина на весь салон;

Стыдно, друзья, должно быть не за мужчин, а за таких "женщин"... Почему мужчины должны кому-то из них помочь? Чем? В вопросах морали и этики эти дамы преуспели вполне и в мужской помощи не нуждаются. Да, обществом принято, что мужчины "должны" помогать и уступать. Но, смысла поднимать конкретно под этим видео тему морали и нравственности мужчин не вижу. От видео и так веет всем вышеперечисленным;

Да им двоим не мешало бы постоять. Похудели бы…

И как всегда, в половине общественного транспорта сидят "ОНО" (мужская особь), которым еще и смешно!

Так, а место то, кому досталось??!

Тот момент, когда быстренько включил телефон, чтобы выложить в инет вместо того, чтобы разнять... Вот и весь нынешний менталитет;

На самом деле, это - очень печально. Какая-то ерунда может превратить человека в зверя… Столько ненависти и злобы, вы чего?!!! Люди, будьте добрее, больше улыбайтесь и проявляйте великодушие друг к другу!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Киеве пьяные мужчины устроили кровавые разборки на ножах.

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