Ломаченко - Комми: букмекеры назвали победителя. Когда и где смотреть супербой

Для 33-летнего Василия грядущий бой станет вторым в этом году - ранее спортсмен одолел Масайоши Накатани из Японии в девятом раунде техническим нокаутом.

34-летний Комми перед этим потерял свой чемпионский пояс в поединке с тем самым Лопесом, а вообще у ганского боксера за плечами 33 боя и только 3 из них - с поражением.

Василий Ломаченко и Ричард Комми на "битве взглядов" (фото: twitter.com/SteveKim323)

Ставки букмекеров на бой Ломаченко и Комми

Аналитики считают, что у боксера-левши Ломаченко, двукратного Олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы, шансов одолеть очередного соперника и продолжить путь к возвращению поясов значительно больше.

Так, в букмекерской компании Parimatch принимают ставки на викторию украинца с коэффициентом 1.10.

В то время как на возможность ганского боксера одержать победу коэффициент указывается 6.00.

А вот на ничейный итог этой встречи коэффициент - 23.00.

Также букмекеры полагают, что с наибольшей вероятностью бой закончится в 7, 8 или 9 раундах (коэффициент 9.00), но и на финал в 6 и 10-х раундах тоже шансы велики (коэффициент 10.00).

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко - Комми (фото: скрин parimatch.com)

Когда смотреть бой и где покажут

Встреча "Ломы" с "Терминатором" на знаменитой американской арене состоится в воскресенье, 12 декабря, в 04:00 (по киевскому времени).

Хотя ни один украинский телеканал не будет транслировать этот поединок, посмотреть его онлайн все же можно - на платформе MEGOGO.

Для просмотра боя Ломаченко - Комми украинцев просят или подключить подписку "Максимальная", или без нее по услуге пробы за 29 гривен.

Трансляция доступна на устройствах пользователей: iOS, Android, Smart TV, на консолях и приставках.