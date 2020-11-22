Локдаун в Украине: врач назвала самое важное ограничение, чтобы замедлить эпидемию

В Украине в течение последних нескольких недель активно обсуждается идея введения тотального локдауна. Ежедневно в стране фиксируются антирекорды, и умирают сотни украинцев. Пока что в Украине действует карантин выходного дня, однако эксперты и врачи все меньше верят в его эффективность. Практически все из них настаивают на введении тотального карантина. Медик объяснила, какие меры при введении локдауна дадут наиболее быстрый результат.

По мнению врача-педиатра, а также доктора медицинских наук Марины Маменко, рано или поздно Украина придет к необходимости тотального локдауна. Медик считает, что в первую очередь придется ограничить работу общественного транспорта. Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

"Карантин выходного дня мог бы быть дополнительным мероприятием, если бы мы действительно соблюдали все другие ограничения просто в течение пяти дней в неделю. Тогда можно было бы добавить эту позицию и, возможно, она бы сработала. Я знаю отношение населения, но я знаю и ситуацию изнутри, в больницах. Это такой психологический конфликт между населением, которое еще не болеет, и населением, которое уже заболело или у которого заболели родственники", - сказала Маменко.

Врач выразила мнение, что избежать тотального карантина в Украине не выйдет.

"Мне кажется, что в определенное время мы придем к тотальному локдауну, 2-3 недели необходимо для того, чтобы разгрузить больницы. Если мы не готовы к сознательным ограничениям ежедневно, вынуждены будем терпеть более строгие внешние ограничения", - сказала Маменко.

Напомним, что ранее врачи рассказали, сколько процентов людей на самом деле болеют коронавирусом бессимптомно.

Ранее мы писали, что у президента Владимира Зеленского ситуацию с коронавирусом в Украине назвали критической.