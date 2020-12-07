Локдаун необходим: в Госпотребслужбе рассказали, где чаще всего украинцы заражаются COVID-19

В Госпотребслужбе назвали место, где украинцы чаще всего заражаются коронавирусом (Коллаж РБК-Украина)

В Госпотребслужбе рассказали, что в Украине количество инфицированных коронавирусом не снижается и ситуация очень сложная. По данным ведомства, чаще всего украинцы заражаются COVID-19 в транспорте – около 30% случаев инфицирования.

Как отметил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, в Украине нужно продолжать карантинные мероприятия и вводить локдаун. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Олег Рубан объяснил, что количество заболевших не снижается, а наоборот – есть тенденции к новому росту больных. Единственной причиной уменьшения количества новых случаев является снижение тестирования на выходных.

"Это субъективная причина из-за уменьшения тестирования, в субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя — это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высокое, и дело к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня — противоречие любой эпидемиологической науке. Поэтому сейчас действительно сложная ситуация в стране, то внедрение ограничительных мер необходимо", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что для стабилизации и улучшения ситуации необходимо вводить жесткие карантинные мероприятия.

"Что касается карантина выходного дня, возможно, это и эффективная мера, но не для такого стремительного роста заболеваемости. Для сравнения, это как пожар тушить ложкой, а не специальными устройствами. Поэтому сегодня необходимо вводить ограничения по всей стране, и тот локдаун, который предлагают, может дать эффект", - заявил Олег Рубан.

Кроме того, по данным Госпотребслужбы, более 30% случаев инфицирования происходит в транспорте и основная причина – несоблюдение карантинных ограничений.

"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", - пояснил глава ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кабмине рассказали, какие будут ограничения в транспорте при введении локдауна.

А также рассказывали о том, что в Украине могут ввести локдаун в начале января.