Лобода и ее рабы: певица шокировала отношением к персоналу

Лобода опубликовала видео, как ее обувает персонал
Скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети. Соответствующую публикацию артистка разместила в Instagram.
На видео видно, как исполнительницу пытаются обуть, пока она снимает все происходящее сверху.
Подписчикам показалось странным, что Лобода хвастается подобными событиями в соцсети. Фанаты не оценили подобной выходки исполнительницы и принялись писать гневные комментарии:
Напомним, что Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Оказывается, исполнительница собирается на отдых, чтобы возобновить силы.
Ранее MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".
Также недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.