Лобода и ее рабы: певица шокировала отношением к персоналу

Скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети. Соответствующую публикацию артистка разместила в Instagram.

На видео видно, как исполнительницу пытаются обуть, пока она снимает все происходящее сверху.

Подписчикам показалось странным, что Лобода хвастается подобными событиями в соцсети. Фанаты не оценили подобной выходки исполнительницы и принялись писать гневные комментарии:

Почему бы самой не обуться?

Странный пост. Показывать пол из плитки со сколами и то, как кто-то другой застегивает вам обувь. Неприятный осадок.

Корона не позволяет самой все сделать. До чего людей деньги доводят.

Никогда не пишу негативных комментариев, даже если мне что-то не нравится. Но это как-то перебор. Что, сложно обувь самой застегнуть. Вы талантливая и успешная, но зачем из себя царицу делать.

Мне противно! Что сняла то? Свое превосходство? Или своё убожество?

У вас собственные рабы?

Напомним, что Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Оказывается, исполнительница собирается на отдых, чтобы возобновить силы.

Ранее MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".

Также недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.