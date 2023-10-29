Лобода пояснила, яку роботу пропонує таксисту-українофобу

Світлана Лобода покликала на роботу таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою і це обурило прихильників співачки. Та попри це артистка зробила ще одну заяву стосовно скандального водія.
Про те, яку саме роботу пропонує Світлана Лобода таксисту, що оскандалився через мову, розповідає РБК- Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.
Співачка заявила, що вона має бажання взяти на роботу таксиста, якого звільнили через відмову обслуговувати пасажирів українською мовою та підтримати його.
Вона написала у себе в stories, що готова цього хлопця взяти на роботу.
Лобода покликала на роботу скандального таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Але після того, як на неї почав литися хейт, жінка вирішила "перевзутися" та пояснила у stories в соціальній мережі Instagram, в чому суть роботи, яку вона пропонує київському водію.
"Друзі, я пропоную цій людині роботу, щоб разом удосконалювати українську мову і після цього він міг би працювати й обслуговувати людей державною мовою", - заявила Лобода.
Лобода зробила нову заяву стосовно сканадального таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Найцікавішим фактом є те, що перша гучна заява Світлани зроблена російською. А от вже після публічних засуджень у мережі, співачка пояснила свій вчинок українською та знайшла гарний спосіб "викрутитися" з ситуації, яка вкотре доводить українцям, що вони не дарма не довіряють словам колишньої віагрянки.
Нагадаємо, що суть скандалу у тому, що водій таксі Bolt відмовився везти пасажирів, які розмовляли українською мовою. Ба більше, чоловік висадив їх з автомобіля через те, що авторка ролика, яка і поширила його у мережі, вимагає обслуговувати її українською мовою, таксист відповідає їй російською та каже, що вони "хворі люди" вивантажуючи з таксі речі пасажирів.
Відео розлетілося мережею дуже швидко. Та як можна помітити, чоловік не залишився без уваги й після звільнення пропозиція стосовно нової роботи з'явилася досить швидко.
Для того, щоб згадати всі деталі скандалу, читайте, як у Києві таксист відмовився говорити українською мовою та виставив речі пасажирів.
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