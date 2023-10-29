Лобода пояснила, яку роботу пропонує таксисту-українофобу

Лобода пояснила, яку саме роботу пропонує скандальному таксисту

Співачка заявила, що вона має бажання взяти на роботу таксиста, якого звільнили через відмову обслуговувати пасажирів українською мовою та підтримати його.

Вона написала у себе в stories, що готова цього хлопця взяти на роботу.

Лобода покликала на роботу скандального таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Але після того, як на неї почав литися хейт, жінка вирішила "перевзутися" та пояснила у stories в соціальній мережі Instagram, в чому суть роботи, яку вона пропонує київському водію.

"Друзі, я пропоную цій людині роботу, щоб разом удосконалювати українську мову і після цього він міг би працювати й обслуговувати людей державною мовою", - заявила Лобода.

Лобода зробила нову заяву стосовно сканадального таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Найцікавішим фактом є те, що перша гучна заява Світлани зроблена російською. А от вже після публічних засуджень у мережі, співачка пояснила свій вчинок українською та знайшла гарний спосіб "викрутитися" з ситуації, яка вкотре доводить українцям, що вони не дарма не довіряють словам колишньої віагрянки.

Нагадаємо, що суть скандалу у тому, що водій таксі Bolt відмовився везти пасажирів, які розмовляли українською мовою. Ба більше, чоловік висадив їх з автомобіля через те, що авторка ролика, яка і поширила його у мережі, вимагає обслуговувати її українською мовою, таксист відповідає їй російською та каже, що вони "хворі люди" вивантажуючи з таксі речі пасажирів.

Відео розлетілося мережею дуже швидко. Та як можна помітити, чоловік не залишився без уваги й після звільнення пропозиція стосовно нової роботи з'явилася досить швидко.