Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото

Светлана Лобода поздравила российского исполнителя Егора Крида с 25-летием в Instagram. Но сделала это украинская певица так, что многие подписчики звезды снова заговорили о романе Лободы с популярным в РФ поп-артистом.

В частности, Лобода изумила подписчиков поздравительным текстом. Певица написала: "С днем рождения, малыш!". Эти слова показались фанатам артистки чересчур нежным. Кроме того, фото, к которому прилагалось поздравление, пользователи сети посчитали ну уж очень личным и интимным - на снимке лица Лободы и Крида находятся настолько близко друг к другу, что кажется, еще чуть-чуть и артисты поцелуются.

"За секунду до поцелуя", - так комментируют снимок многие фанаты обеих звезд.

Светлана Лобода и Егор Крид (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Интересно, что Светлана регулярно оставляет смайлики-сердечки под снимками Крида, а на светских мероприятиях они частенько фотографируются в обнимку.

"И ничего, что Лобода старше Булаткина (настоящая фамилия исполнителя – ред.) на 11 лет. В интервью Юрию Дудю Егор признался, что имеет неоднократный опыт отношений с более взрослыми женщинами. Возможно, возраст Светланы не остановит его и на этот раз", - пишет интернет-издание "Версия Инфо".

Как бы там ни было, фанаты Лободы только обрадовались возможности такого романа у певицы. Несмотря на приличную разницу в возрасте, твердят подписчики, звезды прекрасно смотрелись бы вместе. Правда, ни украинка, ни русский на подозрения почитателей своего творчества пока никак не отреагировали, что дает фанам надежду на правильность их догадок.

Отметим, что о близких отношениях Лободы и Крида росСМИ начали писать после их дуэта на гала-ужине премии МУЗ-ТВ в 2017 году. Тогда украинка и россиянин спели дуэтом песню "Твои глаза". Позже Крид в эфире одной из радиостанций признался в искренней любви к Лободе и к ее творчеству.

Лобода в РФ с Егором Кридом

К слову, с 2016 года Егору Криду запрещен въезд в Украину из-за его ярой поддержки преступных деяний Рамзана Кадырова.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что откровенные фото Лободы повергли фанов в шок.

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