Лляна олія чи насіння? Що краще для схуднення та корисніше

Етикетки часто вводять нас в оману, особливо коли справа стосується калорійності насіння й горіхів. На етикетці насіння льону зазначено 534 ккал на 100 грамів. Але чи дійсно це стільки калорій, скільки засвоює наш організм?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Що корисніше - льон чи його олія?

Як і горіхи, насіння льону має "захищені" клітини, які не розкриваються під час жування. Це означає, що частина калорій просто не доходить до крові. Дослідження показують, що близько 16% калорій із сирих горіхів не засвоюються, і для насіння льону ця цифра буде схожою. З урахуванням цього ми вже отримуємо не 534, а близько 450 ккал на 100 г.

534 ккал розраховані з урахуванням клітковини як джерела класичних вуглеводів. Проте клітковина не розщеплюється ферментами тонкої кишки, а тільки бактеріями товстої кишки, які утворюють коротколанцюгові жирні кислоти - з меншою енергетичною цінністю. Отже, 1 грам клітковини фактично дає лише 1,5 ккал, а не 4, як зазначено. Звідси зниження калорійності до 382 ккал на 100 г насіння льону.

Клітковина знижує засвоюваність калорій

До того ж клітковина впливає на здатність організму засвоювати інші калорії. Врахувавши це, фактична калорійність насіння льону знижується до 350 ккал на 100 г - майже вдвічі менше, ніж в олії, отриманій з цього насіння.

Мікронутрієнти насіння проти олії

Коли йдеться про поживність, різниця ще помітніша. У лляній олії, крім денної норми вітаміну Е, немає інших мікронутрієнтів. А насіння льону надає нам не тільки жири, а й повноцінний набір мікроелементів: денну норму магнію та фосфору, 25% денної норми кальцію, 32% - заліза та 39% - цинку.

Обираючи заправку для салату, пам’ятайте, що лляна олія додає 90 ккал на кожні 10 г, тоді як насіння льону може запропонувати корисні жири, білок, клітковину та вітаміни за значно нижчою калорійністю.