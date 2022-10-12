Ліжко 3х3, фрески і мармур із золотом: як виглядає "найкращий пентхаус України" і чому з нього сміються

Ця квартира площею понад 350 квадратних метрів у центрі Одеси була визнана у 2017 році переможцем конкурсу "Найкращий пентхаус України".

Наразі це житло, яке займає у будівлі висотки 9, 10 та 11 поверхи, власники пропонують здати в оренду за ціною 6 тисяч доларів на місяць. В оголошеннях в інтернеті зазначено, що сам пентхаус продають за трохи більше ніж 2 мільйони доларів.

Як виглядає найрозкішніший пентхаус у центрі Одеси (фото: скрін з відеоогляду twitter.com)

Опис одеського пентхауса Luxury

Елементи декору в квартирі - латунь з лазерною кромкою, сусальне золото, в інтер'єрі використана ліпнина, мармурові підлоги з підігрівом, сходи теж з мармуру, на стелях красуються фрески на стінах - величезні картини.

Загалом у квартирі чотири спальні, є сауна, більярдна. На вікнах встановлені автоматичні системи із ролетами.

Інтер'єр розкішної триповерхової квартири у центрі Одеси (фото: скрін з відеоогляду twitter.com)

Як облаштовані кімнати

На першому поверсі - гостьовий санвузол з душовою кабіною, кухня з усією необхідною побутовою технікою, в кімнатах та залах - велика кількість м'яких меблів, великий стіл. До речі, за словами ріелтерів, власники квартири витратили на облаштування кухні близько 150 тисяч євро.

Пентхаус Luxury в Одесі в районі Французького бульвару з видом на море (фото: скрін з відеоогляду twitter.com)

На другому рівні ще ванна, також спальня, дитяча - кімнати теж мають відповідне оздоблення в стилі під бароко в інтер'єрі та меблях.

На третьому поверсі майстер спальня з ліжком розміром три на три метри, над нею броньована скляна баня, є вбиральня, санвузол, є окрема кімната більярдна, облаштована диванами, прикрашена "давньогрецькими" статуями, з виходом на балкон.

Як виглядає триповерховий пентхаус у центрі Одеси за 160 мільйонів гривень (фото: скрін з відеоогляду twitter.com)

Українці критикують пентхаус у Пшонка-стилі

Потрібно сказати, що користувачі мережі в коментарях до відеооглядів цієї триповерхової квартири Luxury не дуже висловлюють захоплення, скоріше навпаки.

Так, звучать критичні зауваження про такі "царські хороми", облаштовані у найкращих традиціях екс-генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки, сумно відомого своєю особливою пристрастю до епічної розкоші. А також пентхаус дехто порівнює з палацами "циганських баронів".

Фото: скрін коментарів: twitter.com