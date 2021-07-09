Ливни, грозы и нереально жарко: где погода на выходных будет самая опасная

Погода в Украине в субботу, 10 июля

На востоке в субботу будет сухо и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +16 до +21 градуса, днем прогреется до +31 +33 градусов, в Днепре до +34 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, сухо. Ночью от +18 до +21 градуса, днем от +30 до +33 градусов. В Крыму облачно, но без осадков, ночью +18 +20 градусов, днем +31 +33 градуса.

На севере облачно, осадки не прогнозируются, ночью от +16 до +18 градусов, днем прогреется до +31 +33 градусов.

На западе дожди пройдут во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах и на Закарпатье – преимущественно ночью, в остальных областях - сухо. Ночью в регионе от +17 до +19 градусов, днем от +30 до +33 градусов.

В центральной части страны солнечно, небольшая облачность, без осадков. Ночью от +16 до +19 градусов, днем от +31 до +33 градусов.

В Киеве 10 июля ожидается сухая и солнечная погода, возможна небольшая облачность. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +31 до +33 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 10 июля

Погода в Украине в воскресенье, 11 июля

В воскресенье грозы захватят западные регионы, юг и зацепят юго-восток. По прогнозу синоптиков, гроза и небольшой ветер ожидается в Днепре. В остальных областях на востоке страны будет сухо. Ночью от +18 до +20 градусов, днем ожидается усиление жары до +34 градусов.

В южной части пройдут грозы, возможны шквалы. Ночью от +18 до +21 градуса, днем от +28 до +33 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +19 +21 градус, днем +30 +32 градуса.

На севере страны осадки не прогнозируются, будет сухо и солнечно. Ночью +18 +20 градусов, днем от +31 до +33 градусов.

В западных областях грозами накроет Львов, Ивано-Франковск, Черновцы и Закарпатье. В остальных областях региона будет сухо. Ночью от +15 до +19 градусов, днем от +29 до +32 градусов.

В центральной части страны без осадков, сухо и солнечно. Ночная температура воздуха составит +17 +20 градусов, днем от +30 до +33 градусов.

В Киеве 11 июля без осадков, солнечно и сухо. Ночная температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +18 +20 градусов, днем ожидается от +31 до +33 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 11 июля