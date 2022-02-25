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Лицо "русского мира": появилось видео с военным РФ, который радуется обстрелам из "Градов"

Автор: Светлана Мащенко

Появилось видео с радостным российским солдатом, который делает селфи-видео на фоне обстрела "Градами" украинского города.

Видео с "лицом русского мира" начало распространяться сетью.

По информации сети позировал он на фоне обстрелу Мариуполя, одного из украинских городов, за который ведутся ожесточенные бои.

"Ублюдок улыбается на фоне стрельбы из "Градов" в сторону украинского города Мариуполь", - говорится в сообщении.

Интересно, что такое видео идет в разрез свидетельством некоторых пленных, которые божатся, что "ехали на учебу".

"Вот только в плену они почему-то не такие веселые и клянутся, что ехали не на войну, а на "учебу". Делайте максимальный репост, пусть русские видят, что они делают!" - подписаны кадры.

На груди у "героя" написано: "Они сдохнут. А мы в рай!" Это несколько перефразированные известные слова Владимира Путина.

Ранее мы писали, что украинец голыми руками пытался остановить колонну российских войск.

Также сообщалось, как дома изготовить коктейли "Молотова".

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