Лицо коленом придавил и топчет: в Мариуполе "копы" сломали мужчине ногу при задержании (видео)

В Мариуполе полицейские сломали молодому человеку ногу во время задержания, хотя он просто заступился за дебоширов, "успокаивать" которых и прибыли правоохранители, а сам пострадавший проходил мимо и обратил внимание на ситуацию. Теперь парню предстоит сложная операция, а на лечение потребуется минимум полгода. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас мужчина в больнице и планирует написать заявление относительно инцидента и превышения патрульными полномочий.

Случилось все возле детской площадки на улице Гранитная еще в воскресенье, 27 октября. На лавочке сидела компания и распивала спиртные напитки, но буйно себя не вела. Местные жители вызвали "копов".

Как пишет местная пресса, прибывшие на место патрульные и стали "паковать" одного из нарушителей, заламывая руки. Некоторые прохожие стали возмущаться подобному поведению правоохранителей. Затем приехали еще две полицейские машины.

В Мариуполе полицейские сломали ногу мужчине при задержании (Фото: 0629.com.ua)

В это время из магазина рядом вышел молодой человек, который увидел происходящее и также заступился за незнакомцев - нарушителей порядка. Парень стоял возле авто, и на него накинулись "копы", сбили с ног и надели на руки наручники. При этом один из полицейских сделал подножку и придавил его ногой.

"Лицо коленом придавил, и еще и топчет его", - рассказала пенсионерка, которая была свидетельницей инцидента.

Очевидцы сняли происходящее на видео, после чего ролик был опубликован в сети. Также конфликт снимали жители дома поблизости - на кадрах видно, что парень стоит сзади авто, к нему подбегают полицейские и без предупреждения начинают заламывать.

В Мариуполе полицейские сломали ногу мужчине, который заступился за незнакомцев (Фото: скриншот)

С тяжелым переломом бедра "скорая пострадавшего доставила в больницу. Заведующий травматологическим отделением городской больницы Сергей Мудрый рассказал, что в кость введут металлический фиксатор, который будет стабилизировать перелом.

В полиции вину патрульных не признают. Наоборот, в отношении пострадавшего открыли криминальное производство и говорят, что за сопротивление правоохранителям ему грозит лишение свободы до 6 месяцев.

Сам пострадавший недоумевает и подчеркивает, что никакого сопротивления не оказывал.

"Что, не видно по записи? Какое там сопротивление?" - удивляется он.

Пострадавшему предстоит сложная операция (Фото: скриншот)

Скандальным видео заинтересовались следователи ГБР и открыли производство по статье превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов. За это патрульным может светить до 8 лет за решеткой.

В полиции в отношении подчиненных также начали служебное расследование, но на этот период от службы их не отстранили.

В Мариуполе полицейские сломали ногу мужчине при задержании (Видео: YouTube / ТСН)