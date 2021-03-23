На лицах врачей тревога и боль: что происходит на передовой киевских больниц с COVID-19

Ситуация критическая

"На передовой ситуация очень сложная. Количество кислородных коек по всех столичных ковидных больницах критическая. Больные поступают и поступают. Тяжелый ковид плохо лечится амбулаторно", - расксазал врач.

Он описал состояние медиков, они на грани морального и физического истощения.

"Медицинские работники на грани морального и физического истощения. Держаться в таком режиме и нагрузке второй год подряд на грани человеческих возможностей. Все чаще видно на лицах коллег тревожные взгляды, апатию и неописуемую грусть. На этом фоне очень больно слышать резкие выпады, будто мы намеренно "придумали" или "затянули" эту эпидемию, чтобы зарабатывать деньги. Удивительно осознавать, что может даже сформироваться такое мнение о людях, которые второй год живут не своей жизнью ...", - сообщил Дубровский.

Но есть и позитив

Доктор Дубровский рассказал, что в его отделении нет пациентов с повторным заражением.

"В нашем стационаре болеют исключительно те, кто не болел раньше. Это очень важно для понимания того, что происходит с эпидемией ковида в мире в целом. Те, кто уже переболел, надежно защищены от повторных заражений. Никакого поступления "повторников" нет. Что бы там ни писали на просторах ФБ, у нас таких больных нет. Где кто-то болеет, конечно, второй раз, но количество таких больных мизерная. И они, пожалуй, болеют нетрудно. Ведь в стационаре таких больных я не вижу", - поделился медик.

Также он рассказал, что новые пациенты поступают с целым букетом хронических заболеваний кроме коронавируса. Но есть хорошие новости, что это скоро закончится.

"Поскольку болеют только те, кто еще не болел ковидом раньше, можно предположить, что это достаточно быстро закончится. Надо продержаться недели три-месяц и эпидемия снова сойдет на минимальный уровень. По аналогии с ситуацией в октябре-декабре 2020", - резюмировал Дубровский.