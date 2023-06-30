Літня зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова завершилась

Під час зміни діти відпочивали, оздоровлювалися, а ще - відкривали для себе світ професій. Зокрема, займалися малюванням та дізнавалися про спеціальність аніматора із командою анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". Хлопці і дівчата зізнаються: було дуже цікаво і корисно.

"Якщо ти хочеш малювати, такі майстер-класи можуть стати у пригоді. Це класно! І мені подобається анімація", - поділилася учасниця зміни Софія.

На зміні із дітьми працювали професіонали у сфері медіа, за підтримки яких учасники зміни вчилися створювати та успішно презентувати свій блог. Відомий ведучий та актор Олексій Суханов, амбасадор Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова провів для дітлахів майстер-клас у форматі інтерактиву зі створення цікавих інтерв'ю.

Подолати стрес та пом’якшити вплив травми війни дітям допомагали кваліфіковані психологи Фонду Ріната Ахметова. Психолог фонду Ольга Фролова підкреслила користь професійної тематики зміни.

"Зараз світ діджитал, і практичне застосування блогерських навичок - зйомок, монтування — є дуже корисним. Люди, які є експертами у цій сфері, показують свою майстерність і діляться своїм досвідом. Це надихає. Ти розумієш, що можна не тільки робити це для розваги, а можна зробити це професією, навіть якщо ніколи не дивився у цей бік", - зазначила Ольга.

У останній день зміни учасників проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" переповнювали емоції: їхати зовсім не хотілося. Ці два тижні ще довго нагадуватимуть про чудовий час, проведений на Закарпатті: приємними спогадами, відчуттям полегшення психологічного стану, новими мріями і надією на щасливе майбутнє, яке неодмінно відбудеться.

У проекті беруть участь діти 8-14 років, які постраждали від війни. У рамках проєкту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали понад 4750 дітей зі всієї країни.