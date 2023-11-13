Літні люди можуть бути заражені паразитом, що викликає слабкість. Його переносять коти

Чим небезпечний токсоплазмоз для людей похилого віку

У новому дослідженні вчені з'ясували, що паразит токсоплазми може викликати грипоподібні симптоми та серйозніші проблеми. Наприклад, судоми або погіршення здоров'я у людей зі слабкішою імунною системою.

"Ми часто думаємо, що інфекція токсоплазми протікає відносно безсимптомно, але це дослідження наголошує, що для деяких людей надалі вона може мати серйозні наслідки для здоров'я", - наголошує фізіолог Крістофер Лоурі з Університету Колорадо.

Вчені припустили, що паразит може бути однією з причин запалення або стійкого вікового запалення, що сприяє слабкості.

Було відібрано проби у понад 600 мешканців Іспанії та Португалії у віці старше 65 років. Дані проаналізували на наявність показників слабкості, включаючи ненавмисну втрату ваги, втому та втрату гостроти розуму.

І хоча початкової мети досягнуто була, і зв'язку між паразитом і загальної слабкістю виявлено був, вчені зробили низку щонайменше важливих відкриттів під час дослідження.

У людей з інфекцією токсоплазмозу вироблялося більше антитіл для боротьби з паразитом, і це сприяло ослабленню. Є також ознаки зв'язку між тяжкою імунною реакцією на цього паразита і більшою ймовірністю слабкості у похилому віці.

У людей з сильнішою реакцією на токсоплазмоз (можливо, через більш поширену інфекцію або безліч інфекцій) також були вищі рівні певних біомаркерів запалення, що вказує на ще один потенційний зв'язок.

Враховуючи, що рівень зараження токсоплазмозом зростає з віком людей і що він може залишатися в сплячому та непоміченому стані в організмі людини протягом кількох десятиліть, дослідники стверджують, що варто бути ще більш обережними, щоб уникнути зараження.

А заразитися токсоплазмою можуть майже всі власники котів - паразит може мешкати в котячому туалеті або у воді, яку забруднили тварини. Також є ризик заразитись при вживанні м'яса з паразитом при недостатній термічній обробці.

Значно вищим є ризик "підчепити" цього паразита у тих, хто має контакт з бездомними кішками або відпускає свого улюбленця погуляти на волі без нагляду.

У більш ранніх дослідженнях на тему токсоплазмозу вчені заявляли, що цей паразит пов'язаний з пошкодженням скелетних м'язів і навіть шизофренією - через його потенційний вплив на свідомість.

Як паразит токсоплазмозу впливає на людей

Здорові люди, які заразилися токсоплазмозом, часто переносять хворобу безсимптомно. Захворювання може пройти у легкій формі, із симптомами, що нагадують грип: болючість лімфовузлів, м'язові болі. Симптоми можуть тривати від кількох тижнів до місяців, потім минають. Але паразит залишається у тілі людини у неактивному стані. Він може активізуватись при різкому зниженні імунітету.

Особливо небезпечний паразит для вагітних жінок. Якщо вона заразилася до настання вагітності, то малюк буде захищений материнським імунітетом. Якщо під час вагітності, то є ризик передачі паразита дитині та є ризики викидня, загибелі плода, народження малюка з порушеннями.

Також можуть бути серйозні проблеми в осіб, інфікованих токсоплазмою, із зором. Інфекція призводить до гострого запального ураження сітківки, після якого можуть залишатися рубці.