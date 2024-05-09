Не лише для малювання. Навіщо ще потрібен Apple Pencil і чому його варто купити

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Які пристрої сумісні з Apple Pencil

Оригінальний Apple Pencil, що випускається з 2015 року:

iPad mini (5-го покоління)

‌iPad‌ (6-го покоління та новіше)

iPad Air (3-го покоління)

‌iPad Pro‌ 12,9 дюйма (1-го та 2-го покоління)

‌iPad Pro‌ 10,5 дюймів

‌iPad Pro‌ 9,7 дюйма

Apple Pencil другого покоління:

iPad mini‌ (6-го покоління)

‌iPad Air‌ (4-го покоління та новіше)

‌iPad Pro‌ 12,9 дюйма (3-го покоління та новіше)

‌iPad Pro‌ 11 дюймів (1-го покоління та новіше)

Apple Pencil USB-C сумісний з усіма iPad, що мають порт USB-C, оскільки він підключається до iPad за допомогою кабелю USB-C.

Новий стілус Apple Pencil Pro буде сумісний з новими iPad Pro на базі M4.

Які особливості Apple Pencil

Apple Pencil має багатий набір функцій, що дозволяє використовувати його для будь-яких точних завдань або в якості заміни пальця при навігації по iOS.

Подавлення дій руки

Коли Apple Pencil підключений до iPad, він розпізнає лише кінчик стілусу, а не вашу руку чи палець, що дозволяє вам зручно писати чи малювати.

Чутливість до тиску

Залежно від того, який тиск чиниться на iPad під час написання або малювання, лінія може бути товщою або тоншою. У моделях першого та другого покоління Apple не надає певного рівня чутливості до тиску для Apple Pencil.

У новій версії стілус, якщо двома пальцями стиснути Apple Pencil Pro, з'явиться спеціальне вікно для вибору потрібного пензля або інструменту. Pro-версія також одержала вібромотор. Він потрібен, щоб митець міг відчувати зворотну віддачу під час управління чи малювання.

Чутливість до нахилу

Apple Pencil працює як звичайний олівець, тому, якщо ви тримаєте його під кутом і натискаєте на кінчик поряд з iPad, щоб отримати щось на зразок штрихування, він працює. Стілус знає свою загальну орієнтацію та кут нахилу.

Pro-версію оснастили гіроскопом, який визначає, як ви тримаєте олівець у руці. Наприклад, поворотом можна швидко міняти орієнтацію пензля.

Вага, подібна до олівця

Apple розробила Apple Pencil так, щоб він був у руці як олівець, а його вага нагадує справжній інструмент.

Низьке відставання

Apple Pencil має дуже низьку затримку. Це означає, що коли ви пишете на iPad, між рухом олівця та тим, що з'являється на дисплеї, немає затримки. Відставання Apple Pencil складає всього 9 мілісекунд на iPad з дисплеями 120 Гц (моделі iPad Pro 2017 і новіше).

Точність

Apple Pencil відрізняється точністю до пікселя. Це означає, що немає ніякого усунення між розташуванням олівця та тим, що відображається на екрані.

Просте сполучення

Apple Pencil більше не потрібно возитися з Bluetooth. Він активується автоматично. Просто підключіть першу та другу версію до iPad Pro через порт Lightning або модель USB-C за допомогою кабелю USB-C.

Сенсорні жести

Версія Apple Pencil другого покоління підтримує сенсорні жести. Подвійним торканням Apple Pencil 2 може перемикатися між інструментами в додатках, що корисно, оскільки дозволяє, наприклад, швидко переходити з "Перо" та "Ластик".

Індуктивна зарядка

Apple Pencil 2 та Apple Pencil Pro заряджаються через iPad. Apple Pencil 1 не має цієї функції і заряджається через роз'єм Lightning, тоді як Apple Pencil USB-C заряджається за допомогою кабелю USB-C.

Функції нового Apple Pencil Pro (фото: Mashable)

Де можна використовувати Apple Pencil

Apple Pencil можна використовувати як заміну пальця для відкриття додатків, прокручування тощо. Підтримка Apple Pencil також вбудована в iPadOS. Є кілька унікальних функцій стілусу, про які варто знати тим, хто замислюється купити його.

Знімки екрану

Якщо ви зробите знімок екрана на своєму "iPad", а потім торкнетеся його, коли в кутку з'явиться попередній перегляд, ви зможете малювати та писати на ньому за допомогою Apple Pencil та функції "Розмітка".

Розмітка

Розмітка - це функція Apple, яка дозволяє писати на знімках екрана, але вона також працює в різних додатках операційної системи.

У "Пошті" ви можете редагувати фотографії або PDF-файли (він відмінно підходить для підпису документів), у "Повідомленнях" зможете малювати на фотографіях, у додатку "Фотографії" додавати підписи та малюнки до зображень, а в "Книгах" ви можете редагувати PDF-файли.

Apple Pencil також працює з безліччю сторонніх додатків для створення нотаток, ескізів, малювання та багато іншого. Ці програми можна знайти в App Store.

Procreate (9,99 доларів) - ідеально підходить до створення ескізів, малювання та створення творів мистецтва. Досить простий для новачків, але й досить потужний для професіоналів.

Notability (8,99 доларів). Цей застосунок для створення нотаток. Він має всі види функцій для письма, створення ескізів, анотування PDF-файлів та багато іншого, а також може сканувати документи, записувати аудіокліпи та багато іншого.

Pixelmator (4,99 доларів). Якщо вам подобається редагувати фотографії на iPad, варто спробувати Pixelmator. Він підтримує Apple Pencil, а стілус - чудовий інструмент для точного редагування.

Додатки, де використовується Apple Pencil Pro (фото: Pinterest)

Чи коштує Apple Pencil своїх грошей

Для тих, хто хоче використовувати iPad для малювання, створення замальовок, нотаток або інших подібних дій, Apple Pencil абсолютно коштує своїх грошей. Але для тих, кому не потрібні всі розширені функції, є кілька подібних стілусів, представлених на ринку, такі як набагато доступніший Logitech Crayon.

Apple Pencil USB-C - найдоступніший варіант за ціною 79 доларів (3 110 гривень), оригінальний Apple Pencil коштує 99 доларів (3 900 гривень), Apple Pencil 2 - 129 доларів (5 080 гривень). Випущений Apple Pencil Pro складає 149 доларів (5 870 гривень).

Apple Pencil та ігри

Коли мова заходить про розваги на iPad, Apple Pencil стає невід'ємним аксесуаром для тих, хто віддає перевагу іграм на планшеті. Хоча спочатку цей стілус був розроблений для творчих завдань, таких як нотатки та малювання, його функціональність також може бути застосована і у світі ігор.

Використання Apple Pencil в іграх додає новий рівень інтерактивності та контролю. Багато ігор, особливо ті, які потребують точності та швидкої реакції, підтримують функціональність стілусу. Наприклад, в іграх з головоломками або стратегічними елементами, такими як шахи, Apple Pencil дозволяє точно вибирати та переміщати об'єкти чи фігури.

У різні ігри можна грати за допомогою стілусу Apple Pencil (фото: TechPP)

Для ігор жанру малювання та творчість Apple Pencil перетворює екран iPad на полотно, де ви можете створювати унікальні витвори мистецтва або малювати безпосередньо в ігровому середовищі.

Це особливо корисно для ігор, де важливо мати точний та м'який контроль, таких як цифрові розмальовки або ігри з фізичними елементами, де потрібне ескізування або анотування.

Крім того, в деяких іграх Apple Pencil може використовуватися для управління інтерфейсом, що робить взаємодію з грою ще більш природною та інтуїтивною. Наприклад, ви можете використовувати стілус для вибору елементів меню, налаштування параметрів або проведення свайпів.