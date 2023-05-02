Без ліків: топ-5 доступних продуктів, які допоможуть знизити тиск

Які продукти знижують тиск

Сир

Такий продукт є відмінним джерелом кальцію, калію та магнію. Сири зміцнюють серцевий м'яз, розширюють судини та сприяють їх очищенню.

Гарбузове насіння

Насіння - великий джерело цинку. Цей важливий елемент не тільки значно знижує ризик серцево-судинних захворювань, але й зміцнює імунітет та покращує стан шкіри.

Червоний солодкий перець

Містить велику кількість вітаміну С, який важливий для профілактики гіпертонії.

Какао

Продукт багатий рослинними сполуками флавоноїдами. Вони розширюють судини та знижують артеріальний тиск.

Лосось

Є чудовим жерелом Омега-3 жирних кислот. Вони знижують артеріальний тиск, рівень "поганого холестерину", покращують роботу мозку та уповільнюють процеси старіння.

Що не можна їсти

Важливо знати, що не можна їсти при високому артеріальному тиску. Тиск піднімається через звуження судин. Таким чином, продукти, які впливають на цей процес, краще виключити з раціону або мінімізувати.

У список продуктів, які не можна вживати гіпертоніку, входять: