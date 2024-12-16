"Ліки від минулого" та ще 5 нових українських серіалів, від перегляду яких неможливо відірватися

"Ліки від минулого"

У центрі сюжету - головна героїня Аліна, яка працює медсестрою і допомагає пораненим військовим повернутися до цивільного життя. Проте доля готує для неї неочікуваний поворот: до лікарні потрапляє її колишній чоловік Сергій, який є тяжкопораненим. На тлі цього жінка вимушена зіштовхнутися з непростим емоційним випробуванням та зробити вибір. Чи зможе вона пробачити колишнього і почати життя заново?

"Розтин покаже 3"

Новий сезон популярного судово-медичного детективу розповість глядачеві про актуальні події в Україні під час війни. Головні персонажі тут борються з ворогами, підтримують військових та країну, а також старанно виконують свою роботу, розкриваючи злочин за злочином. Головні ролі у стрічці зіграли Артемій Єгоров, Ольга Грішина, Тарас Цимбалюк, Ольга Атанасова та інші.

"Дві сестри"

У центрі сюжету опиняються дві сестри - Віка та Олександра, які працюють у престижному готелі та планують світле майбутнє. Попри кровний зв'язок, вони є дуже різними. Віка не лише працює, а й наполегливо навчається в медичному інституті, у той час як Олександра хоче більше за все вийти заміж за багатія та мати комфортне життя. Обидві опиняються у вирі драматичних подій і мають робити непрості вибори.

"Реванш"

Цей серіал розповідає про молоду та амбітну хімікиню Валентину, яка опиняється у центрі брехні. Це все трапляється через те, що вона закохується у спадкоємця великого підприємства, а її сестра та найкраща подруга заздрить таким успіхам і дуже ревнує Валентину до Ігоря, тому ладна влаштовувати низку підступних інтриг.

"Лікарка за покликанням"

Медична драма розповідає про Марину Бондар, яка прагне врятувати свій шлюб з успішним хірургом. Задля цього вона хоче разом із рідними перебратися до Польщі. Але після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року їхні плани змінюються.

"Батьківський комітет"

Дії серіалу відбуваються в окупованому військами РФ невеликому місті України. Сюжет розповідає про боротьбу місцевих мешканців за майбутнє нашої країни - захист маленьких дітей від примусової депортації до країни-агресора.