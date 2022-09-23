Лікарка розповіла про смертельне захворювання легень: які симптоми
Набряк легень - це синдром, що виникає внаслідок виходу рідкої частини крові з судинного русла через альвеолярно-капілярну стінку в повітроносну частину легені при підвищеному тиску крові в легеневих венах і капілярах або внаслідок збільшення проникності альвеолярно-капілярної стінки.
Про його симптоми розповіла львівський лікар Вікторія П'єць у Instagram.
Лікар зазначила, якщо накопичення рідини в альвеолах (штуках у легенях, де відбувається газообмін), якщо там з'являється рідина – адекватного газообміну не буде.
За яких захворювань може виникнути набряк легень?
- інфаркт міокарда;
- декомпенсовані вади серця;
- гіпертонічна хвороба;
- бронхіальна астма;
- пневмонія;
- при травмах легень,
- вдиханні парів отруйних речовин.
Симптоми набряку легень
- задишка;
- пацієнт намагається зайняти сидяче становище;
- утруднене дихання;
- сухий чи вологий кашель;
- шумне дихання, чутне з на відстані;
- може з'являтися пінисте мокротиння.
Яка допомога необхідна при набряку легень
Обов'язково у разі таких симптомів потрібно викликати невідкладну медичну допомогу. У домашніх умовах ви можете посадити людину та забезпечити доступ повітря. Гострий набряк легень може бути смертельним.
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