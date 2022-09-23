Лікарка розповіла про смертельне захворювання легень: які симптоми

Набряк легень - це синдром, що виникає внаслідок виходу рідкої частини крові з судинного русла через альвеолярно-капілярну стінку в повітроносну частину легені при підвищеному тиску крові в легеневих венах і капілярах або внаслідок збільшення проникності альвеолярно-капілярної стінки.

Про його симптоми розповіла львівський лікар Вікторія П'єць у Instagram.

Лікар зазначила, якщо накопичення рідини в альвеолах (штуках у легенях, де відбувається газообмін), якщо там з'являється рідина – адекватного газообміну не буде.

За яких захворювань може виникнути набряк легень?

інфаркт міокарда;

декомпенсовані вади серця;

гіпертонічна хвороба;

бронхіальна астма;

пневмонія;

при травмах легень,

вдиханні парів отруйних речовин.

Симптоми набряку легень

задишка;

пацієнт намагається зайняти сидяче становище;

утруднене дихання;

сухий чи вологий кашель;

шумне дихання, чутне з на відстані;

може з'являтися пінисте мокротиння.

Яка допомога необхідна при набряку легень

Обов'язково у разі таких симптомів потрібно викликати невідкладну медичну допомогу. У домашніх умовах ви можете посадити людину та забезпечити доступ повітря. Гострий набряк легень може бути смертельним.