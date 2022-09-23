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Лікарка розповіла про смертельне захворювання легень: які симптоми

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П'ятниця 23 вересня 2022 15:20
Лікарка розповіла про смертельне захворювання легень: які симптоми Лікар розповіла про набряк легень (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Набряк легень - це синдром, що виникає внаслідок виходу рідкої частини крові з судинного русла через альвеолярно-капілярну стінку в повітроносну частину легені при підвищеному тиску крові в легеневих венах і капілярах або внаслідок збільшення проникності альвеолярно-капілярної стінки.

Про його симптоми розповіла львівський лікар Вікторія П'єць у Instagram.

Лікар зазначила, якщо накопичення рідини в альвеолах (штуках у легенях, де відбувається газообмін), якщо там з'являється рідина – адекватного газообміну не буде.

За яких захворювань може виникнути набряк легень?

  • інфаркт міокарда;
  • декомпенсовані вади серця;
  • гіпертонічна хвороба;
  • бронхіальна астма;
  • пневмонія;
  • при травмах легень,
  • вдиханні парів отруйних речовин.

Симптоми набряку легень

  • задишка;
  • пацієнт намагається зайняти сидяче становище;
  • утруднене дихання;
  • сухий чи вологий кашель;
  • шумне дихання, чутне з на відстані;
  • може з'являтися пінисте мокротиння.

Яка допомога необхідна при набряку легень

Обов'язково у разі таких симптомів потрібно викликати невідкладну медичну допомогу. У домашніх умовах ви можете посадити людину та забезпечити доступ повітря. Гострий набряк легень може бути смертельним.

Як ми писали раніше, у рівненській лікарні зі щоки пацієнта витягли величезного гельмінта.

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