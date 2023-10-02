Лікарка розповіла, навіщо дітям робити дві вакцини від грипу

Чому дітям потрібно дві дози вакцини

Всім дітям від 6 місяців до 9 років – потрібні дві дози в перший сезон вакцинації для досягнення адекватної імунної відповіді, оскільки імунітет дітей до певного віку не схожий на імунітет дорослих і має реакції у відповідь.

Діти можуть не давати адекватну імунну відповідь на деякі вакцини, таку, як ми очікуємо у дорослих, тому організм потрібно "познайомити" з вакциною і посилити цю відповідь.

Вводьте першу дозу вакцини від грипу. Ця перша доза стимулює імунну систему дитини, але її може бути недостатньо для вироблення рівня антитіл, необхідного для повноцінного захисту від грипу.

Вводьте другу дозу і вона виступає як "підсилювач" для першої дози - не пізніше ніж через 1 місяць (28 днів) після першої дози.

Друга доза – імунна система дитини виробляє достатньо антитіл, щоб вони могли боротися з грипом. Якщо ваша дитина не отримала другої дози вакцини від грипу, ймовірно, вона має певний захист від грипу, але цього може бути недостатньо у випадку контакту з вірусом.

Важливо розуміти, що у дитини імунітет до вірусу виникає через 2 тижні після другої дози вакцини від грипу.

Оскільки вироблення захисту потребує часу, найкраще отримати першу дозу, щойно з'явиться вакцина від сезонного грипу.

Зазвичай це відбувається у вересні кожного року. Це дозволить отримати другу дозу до того, як сезон грипу досягне найвищих рівнів захворюваності у вашій місцевості. ⠀