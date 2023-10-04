Лікарка розповіла, в який час доби правильно приймати препарати заліза

Згідно з клінічними рекомендаціями, препарат заліза доцільно приймати вранці, поза їдою та з аскорбіновою кислотою для підвищення всмоктування заліза. Однак досить мало прямих доказів впливу харчових факторів на всмоктування заліза.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook директора однієї з приватних клінік Києва Наталії Сливки.
Лікар розповіла, що до дослідження, представленого в Америці Journal of Gematology включили 34 пацієнтки з дефіцитом заліза, у яких середній рівень феритину становив 19,4 мкг/л.
Учасниці дослідження отримували 100 мг препарату Fe, кожна у 6 різних умовах:
Прийом препарату заліза у комбінації з 80 мг вітаміну С - всмоктувався на 30%.
При цьому підвищення дози вітаміну С до 500 мг не давало додаткової переваги (тобто не треба зловживати високими дозами вітаміну С). З кавою залізо всмоктувалося на 54%.
Кава під час сніданку, незважаючи на присутність склянки апельсинового соку, всмоктування було 66%.
Концентрація білка гепсидину, що регулює всмоктування заліза, була вищою і відсоток всмоктування на 37% менше при прийомі заліза після обіду порівняно з ранковим прийомом.
Як ми раніше писали, лікарка назвала абсолютно марні препарати, які призначають після антибіотиків.
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