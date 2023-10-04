Лікарка розповіла, в який час доби правильно приймати препарати заліза

Як правильно приймати залізо

Лікар розповіла, що до дослідження, представленого в Америці Journal of Gematology включили 34 пацієнтки з дефіцитом заліза, у яких середній рівень феритину становив 19,4 мкг/л.

Учасниці дослідження отримували 100 мг препарату Fe, кожна у 6 різних умовах:

з водою вранці

з 80 мг вітаміну С

з 500 мг вітаміну С

з кавою під час сніданку, що включає каву та апельсиновий сік, що містить 90 мг вітаміну С

з водою після обіду.

Прийом препарату заліза у комбінації з 80 мг вітаміну С - всмоктувався на 30%.

При цьому підвищення дози вітаміну С до 500 мг не давало додаткової переваги (тобто не треба зловживати високими дозами вітаміну С). З кавою залізо всмоктувалося на 54%.

Кава під час сніданку, незважаючи на присутність склянки апельсинового соку, всмоктування було 66%.

Концентрація білка гепсидину, що регулює всмоктування заліза, була вищою і відсоток всмоктування на 37% менше при прийомі заліза після обіду порівняно з ранковим прийомом.