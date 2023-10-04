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Лікарка розповіла, в який час доби правильно приймати препарати заліза

Середа 04 жовтня 2023 14:01
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Лікарка розповіла, в який час доби правильно приймати препарати заліза Фото: Як правильно приймати препарати заліза (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Наталія Сливка

Згідно з клінічними рекомендаціями, препарат заліза доцільно приймати вранці, поза їдою та з аскорбіновою кислотою для підвищення всмоктування заліза. Однак досить мало прямих доказів впливу харчових факторів на всмоктування заліза.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook директора однієї з приватних клінік Києва Наталії Сливки.

Як правильно приймати залізо

Лікар розповіла, що до дослідження, представленого в Америці Journal of Gematology включили 34 пацієнтки з дефіцитом заліза, у яких середній рівень феритину становив 19,4 мкг/л.

Учасниці дослідження отримували 100 мг препарату Fe, кожна у 6 різних умовах:

  • з водою вранці
  • з 80 мг вітаміну С
  • з 500 мг вітаміну С
  • з кавою під час сніданку, що включає каву та апельсиновий сік, що містить 90 мг вітаміну С
  • з водою після обіду.

Прийом препарату заліза у комбінації з 80 мг вітаміну С - всмоктувався на 30%.
При цьому підвищення дози вітаміну С до 500 мг не давало додаткової переваги (тобто не треба зловживати високими дозами вітаміну С). З кавою залізо всмоктувалося на 54%.

Кава під час сніданку, незважаючи на присутність склянки апельсинового соку, всмоктування було 66%.

Концентрація білка гепсидину, що регулює всмоктування заліза, була вищою і відсоток всмоктування на 37% менше при прийомі заліза після обіду порівняно з ранковим прийомом.

Як ми раніше писали, лікарка назвала абсолютно марні препарати, які призначають після антибіотиків.

Раніше ми писали, що лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед літніх українців.

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