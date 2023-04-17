Лікарка пояснила, у яких випадках лікування кашлю препаратами може нашкодити

Чому з'являється кашель

Фахівець насамперед звернула увагу, що кашель виникає не завжди через хворобу, оскільки він є захисним механізмом, що допомагає очистити дихальні шляхи від пилу, слизу та інших чужорідних агентів.

Так, кашель - симптом не лише захворювань дихальної системи, зазначила медик. Він може бути наслідком:

закиду шлункового соку в стравохід, при рефлюксній хворобі,

деяких хвороб серця,

побічною дією ліків, наприклад, деяких препаратів для зниження тиску чи лікування глаукоми.

Що з антибіотиками?

Як розповіла терапевт, кашель при ГРВІ може тривати 2-3 тижні та навіть більше, що є нормою, а не ускладненнями та не хронізацією процесу.

Якщо кашель триває понад тиждень - це не є показанням до прийому антибіотиків, так само, як і жовта / зелена мокрота, каже лікарка.

"Єдиний показ до призначення АБ - підтверджена бактеріальна інфекція аналізом крові", - наголошує вона.

Що можна і не потрібно робити при сухому кашлі

Також терапевт закликає не "переводити" сухий кашель у вологий, адже в більшості випадків "сухий кашель виникає при запаленні горла чи затікання слизу з носа по задній стінці глотки".

"А прийом муколітичних препаратів збільшує продукцію слизу в абсолютно здорових бронхах. Як наслідок, проблему не вирішили, а ускладнення отримали", - сказала фахівець.

При сухому кашлі, за словами Тимченко, достатньо купити улюблені цукерки чи льодяники, масло какао чи чорний шоколад, вживати мед та чай.

Прийом препаратів і перечікування

"Звісно, сухий надокучливий кашель є показом до призначення протикашльових препаратів, які зменшують частоту кашлю, але не роблять його вологим. Ці препарати можуть бути рекомендовані лише лікарем", - звертає увагу терапевт.

При цьому вологий кашель при застуді взагалі не потребує лікування, тому що слиз і так добре відходить.

"І, нарешті, противірусні, гомеопатія, фітопрепарати, імуномодулятори, імуностимулятори, вітаміни до кашлю не мають взагалі ніякого відношення", - додає лікарка.