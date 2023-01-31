Лікарі застерігають від прийому популярного препарату! Що з ним не так

Що відомо про цей препарат

"Фуфломіцин - це народна назва препаратів з недоведеною ефективністю. Розбираємо сьогодні один з таких засобів - "Цинабсин". Це комплексний гомеопатичний препарат, що приймають при гострому та хронічному запаленні придаткових пазух носа (синуситах)", - йдеться у повідомленні ЛОР-клініки.

Лікарі пропонують розглянути склад цього засобу, аби зрозуміти чи він є ефективним. Діючі речовини: Cinnabaris D3, Echinacea D1, Hydrastis D3, Kalium bichromicum D3.

"Що ж таке D3? Це третє десяткове розведення. Іншими словами, на тридцять частин води припадає лише одна частина основної речовини. Такий принцип застосовують у гомеопатії, а згідно з науковою думкою - гомеопатія є псевдонаукою", - стверджують медики.

У 2015 році Національна рада здоров'я та медичних досліджень Австралії опублікувала результати дослідження ефективності гомеопатії, проаналізувавши понад 1800 досліджень. Учені констатували, що не виявили жодного захворювання, при якому гомеопатія є ефективнішою, аніж ефект плацебо.

Чи безпечно вживати цей препарат

"Найцікавішим компонентом "Цінабсіну" є Цінабаріс - це червоний сульфід ртуті. При чому цього компонента в ному міститься аж 85%. Звичайно, сполуки ртуті дуже токсичні і що ж вони роблять у складі засобу? Ми не знаємо, але виробник запевняє, що не треба боятися отруйних властивостей ртуті в цьому препараті, адже вони використовуються в надмалих дозах", - говорять лікарі.

За словами медиків, немає жодних даних про доказовість гомеопатичних препаратів. Суб'єктивний досвід щодо ефективності гомеопатії при певних захворюваннях зазвичай пояснюється природним перебігом захворювання.

"Наприклад, зазвичай ГРВІ проходить за 7 днів, і коли пацієнт приймає гомеопатичний препарат, то у нього виникає помилкове судження, що одужання відбулося саме завдяки прийому препарату", - наголошують лікарі.

Також додають, що невідомо, як взаємодіє "Цінабсін" з іншими лікарськими засобами.

"Ми б радили не експериментувати на собі, а використовувати препарати з дослідженою взаємодією. Розведення, як в цьому препараті є не дуже малим, адже певні гомеопатичні засоби розведені в сотні і тисячі разів. З урахуванням такої небезпечної сировини ви можете ризикувати своїм здоров'ям", - застерігають лікарі.