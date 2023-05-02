Лікарі розповіли, які препарати категорично не можна давати дітям: можуть викликати кому і судоми

Що таке кашель

Кашель – це захисна реакція організму, яка спрямована на очищення дихальних шляхів від слизу, мокротиння, різних хімічних речовин та механічних частинок.

Тобто кашель – фізіологічний рефлекс, який є у всіх здорових дітей та у середньому здорові діти мають 10 коротких кашлевих поштовхів протягом доби, переважно вдень.

Діти, особливо у перші роки життя, мають низку анатомічних особливостей, що впливають на силу кашлю:

дихальні шляхи мають менший діаметр, вони коротші за довжину;

мають слабший м'язовий каркас: підвищена еластичність, швидше втомлюється діафрагма, недорозвиненість м'язової тканини та незавершеність мієлінізації нервових волокон.

Кашльовий поштовх – це складний рефлекс із багатими складовими. Якщо коротко: все починається з подразнення рецепторів і нервових закінчень на слизовій оболонці дихальних шляхів (від порожнини носа і аж до дихальних бронхіол), формується імпульс, що прямує в кашльовий центр - довгастий мозок.

Він миттєво обробляє інформацію і моделює кашель і передає імпульс на дихальні та міжреберні м'язи, діафрагму слизової оболонки шляхів і повітря з великою силою та швидкістю виходить, захоплюючи з собою ті ж частки та мокротиння і таким чином відбувається очищення дихальних шляхів – тобто кашель.

Чому відхаркувальні сиропи не працюють

У рандомізованих дослідженнях, систематичних оглядах та мета-аналізах було доведено, що ці ліки не діють краще, ніж плацебо і можуть мати серйозні побічні ефекти.

Чому вони небезпечні:

Легко передозувати ліки для дітей віком до 2-х років.

Мають високий потенціал токсичності: особливо сиропи, в основі яких кодеїн/декстрометорфан, ментол, камфорна, евкаліптова олія.

Діти й підлітки часто мають змінений психічний стан (млявість, кому або збудження) і в залежності від інгредієнтів, що приймаються, можуть розвинутися пригнічення дихання, важка гіпертензія або судоми.

Приводять до надмірного утворення слизу в нижніх дихальних шляхах (бронхах): бронхоспазм та додавання вторинної бактеріальної інфекції.

Побічні ефекти муколітиків: