Лікарі розповіли, яка робота підвищує ризик виникнення інсульту

Що може призвести до інсульту

Багато людей веде малорухливий спосіб життя - робота з дому, офісна сидяча робота, дозвілля перед телевізором, з відеоіграми тощо. Все це може зашкодити здоров'ю.

Низька рухова активність провокує виникнення захворювань, які підвищують ризик інсульту, а саме: ожиріння, артеріальна гіпертензія, високий рівень холестерину, цукровий діабет 2 типу.

Лікарі кажуть, що профілактувати інсульт набагато легше, ніж його лікувати, тож найкраще додати більше руху до образу життя.

Тому дорослим 18-64 років рекомендовано щонайменше 150 хв аеробних вправ помірної інтенсивності впродовж тижня. Можна додати такі активності:

їзда на велосипеді

плавання

піші прогулянки

робота в будинку та на подвір’ї

Фахівці кажуть, що такі активності корисні для серцево-судинної системи. Завдяки доставці більшого об’єму кисню серце стає міцнішим, артерії - чистими, еластичними та незабитими, нормалізується артеріальний тиск у спокої.

Як визначити навантаження на організм

Щоб відрізнити рухову активність помірної інтенсивності від високої існує простий тест. Спробуйте говорити під час активності, якщо ви:

важко дихаєте, але можете легко вести розмову - це активність помірної інтенсивності

можете промовити лише кілька слів, перш ніж зробити вдих - це активність високої інтенсивності

Прості вправи можуть забезпечувати швидку користь для здоров’я:

покращують якість сну

знижується відчуття тривоги

знижують кров’яний тиск

До того ж регулярні вправи можуть суттєво покращити стан організму - сприяють профілактиці неінфекційних хронічних хвороб: