Лікарі розповіли, як дотримуватись гігієни при тривалому відключенні світла

Як підтримувати себе в чистоті при блекауті

Зволоження важливіше за очищення. Суха шкіра дуже чутлива до алергенів, подразників, патогенних мікроорганізмів. Також у холодну пору року навколишні чинники стають додатковими негативними тригерами.



Якщо немає можливості нормально вмитися, просто протріть обличчя вологою серветкою (суху серветку намочіть у чистій воді) і зверху наносьте зволожуючий крем.



Активні сироватки, спиртові тоніки краще відкласти до стабілізації ситуації. Тому що шкіра у стресі не здатна нормально відновлюватися, і це буде для неї додатковим стресом. Краще додати ще один зволожуючий засіб.

Голову мийте за кожної можливості. Якщо не впевнені, що вона буде скоро, то найкращим рішенням буде туга коса або колосок. Не забувайте і про сухі шампуні, вони в такому разі стануть у нагоді.



Одноразовий душ. Це, звичайно, не замінить повноцінну ванну, але дуже хороша альтернатива у важкі часи.

Після походу в туалет краще скористатися вологими серветками. Це допоможе довше зберегти відчуття чистого тіла.



Не їжте їжу, свіжість якої викликає сумніви. Тому що розлад кишечника в умовах відсутності води – це пекельні муки.



Якщо у вас є захворювання, які можуть загостритись (а під час стресу це будь-яка хронічна хвороба), зробіть адекватний запас ліків. Не потрібно скуповувати всю аптеку, але на кілька тижнів все необхідне має бути.