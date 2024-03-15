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Лікарі показали немовля, яке народилося із 10-сантиметровим хвостом (фото і відео)

Що відомо про рідкісний випадок (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Хлопчик із 10-сантиметровим хвостом народився у Китаї. Медики заявляють, що це вкрай рідкісна патологія, яка пов'язана зі спинним мозком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Metro.

Що відомо про рідкісну патологію

Педіатр доктор Лі виклав в інтернет кадри немовля із хвостом. Дитина з'явилась на світ у дитячій лікарні Ханчжоу.

За словами доктора Лі, незвичайний відросток, ймовірно, є результатом неповної дегенерації і пов’язаний зі спинним мозком. Ці припущенні пізніше підтвердила магнітно-резонансна томографія.

"Прив’язаний" спинний мозок - це стан, при якому спинний мозок атипово прикріплений до навколишніх тканин, як правило, біля основи хребта.

Зазвичай спинний мозок вільно "плаває" в хребетному каналі, що забезпечує нормальний рух і функціонування. Однак у випадках "прив’язаного" спинного мозку цей рух обмежений, що може призвести до різних неврологічних проблем.

Поки не повідомляється, чи зможуть медики видалити хвіст дитині і чи не призведе це до якихось патологій у майбутньому.

Дитина народилась із хвостом (фото: AsiaWire)

Це не перший випадок у Китаї

У 2014 році п'ятимісячний Нуо Нуо народився із вадою розвитку, внаслідок якої утворилася щілина в хребті. За кілька днів після його народження мати хлопчика помітила, що із цієї щілини почав рости хвіст і досягнув 12,5 сантиметра завдовжки.

Мати дитини звернулась до провідних хірургів, щоб ті видалили хвіст немовляті. Але лікарі відмовилися від операції, оскільки хвіст був пов’язаний з нервовою системою хлопчика, і видалення завдало б незворотних пошкоджень.

 

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Лікарі