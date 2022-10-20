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Лікарі назвали щеплення, яке обов'язково потрібно зробити дитині

Що потрібно зробити щеплення проти поліомієліту (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні від поліомієліту вакциновані далеко не всі діти, адже є випадки захворювання. Хвороба може вразити дитину і викликати незворотний параліч.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.

Поліомієліт - це високоінфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає центральну нервову систему, що призводить до розвитку в’ялого паралічу.

Лікарі кажуть, що єдиний спосіб запобігти захворюванню - вакцинація.

Зокрема, вірус передається від людини людині, в основному, фекально-оральним шляхом, а також через забруднену воду або харчові продукти.

Кому потрібно зробити щеплення

Важливо пам'ятати, що найбільш вразливі до вірусу - діти до п’яти років. Однак поліомієліт загрожує всім невакцинованим або не повністю вакцинованим дітям та дорослим.

Вакцинація від поліомієліту в Україні безоплатна. Повний курс вакцинації включає 6 щеплень у віці від 2 місяців до 14 років. Також таке щеплення включене в Національний календар профілактичних щеплень.

Батьки повинні знати, якщо з будь-яких причин дитина пропустили щеплення, то вакцинацію важливо зробити якомога швидше. У такому разі зверніться до найближчого центру первинної медичної допомоги до сімейного лікаря або педіатра. Зазначається, що під час війни декларація не обов'язкова.

Від яких хвороб потрібно вакцинуватись

Є рекомендовані щеплення, які не входять в обов’язковий перелік, але можуть захистити від небезпечних хвороб. Такі вакцини можна придбати за власний кошт в аптеці або зробити щеплення у приватній клініці.

Вітряна віспа

Це одна з найпоширеніших інфекцій у світі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом та є надзвичайно заразним.

Папіломавірус

Причиною 70% випадків раку шийки матки є папіломавірус. Папіломавірус передається під час статевого контакту, зокрема, контакту "шкіра до шкіри" в інтимних зонах.

Інфікування відбувається безслідно, однак зумовлює зміни в клітинах слизової оболонки шийки матки, що може призвести до розвитку раку.

Вакцинацію краще робити до початку статевого життя. Рекомендований вік для імунізації проти папіломавірусу - 9 - 14 років.

Гепатит

Гепатит А - вірусне захворювання печінки. Щеплення рекомендовані дітям і дорослим. Також вакцинація від гепатиту А рекомендована всім, хто планує відвідати країни, де він поширений, зокрема: Африку, Азію і Південну Америку.

Пневмококова інфекція

Це одна з основних причин смертності серед дітей до 5 років. Пневмокок є причиною таких небезпечних захворювань, як менінгіт, бактеріємія та сепсис.

Захиститися від захворювання можна, отримавши дозу відповідної вакцини. Дітям вакцинацію проти пневмококової інфекції можна проводити одночасно з іншими вакцинами.

Менінгококова інфекція

Це небезпечна інфекція, яка вражає оболонки головного та спинного мозку. Якщо вчасно не розпочати лікування, то 50% випадків закінчуються летально.

На сьогодні вакцинація є найкращим способом захистити себе та своїх дітей.

Ротавірусна інфекція

Ротавіруси є найбільш поширеною причиною важких діарейних захворювань у дітей молодшого віку в усьому світі.

Джерелом ротавірусів є людина. Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом як безпосередньо, так і під час контакту з поверхнями і предметами, що могли бути забруднені.

Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни.

Грип

Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Найчастішим ускладненням хвороби є пневмонія, яка іноді за 4-5 днів може призвести до летальних наслідків.

Захистити себе і своїх дітей від грипу допоможе вакцинація.

Раніше лікар розповідав, чому "фуфломіцини допомогають" дітям.

Також ми писали, що про "диво-препарати" для дітей, які не тільки не діють, а ще й можуть нашкодити.

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