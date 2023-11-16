Лікарі назвали ранні симптоми раку шийки матки, які важко виявити

Рак шийки матки розвивається безсимптомно і часто жінки дізнаються про захворювання випадково - під час обстеження. Або ж у той момент, коли хвороба заходить у занедбану стадію та починаються серйозні проблеми зі здоров'ям.
Які ознаки можуть вказувати на рак шийки матки та чому розвивається це захворювання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Daily Mail.
Основною причиною розвитку цього виду раку медики називають вірус папіломи людини високого ризику (ВПЛ). ВПЛ дуже поширений і зазвичай проходить сам собою, не викликаючи жодних проблем.
Але іноді вірус викликає зміни у клітинах шийки матки, які можуть перерости у рак шийки матки. Зазвичай це дуже повільний процес - від 5 до 20 років.
Додатковими факторами ризику лікарі називають куріння, ослаблену імунну систему, прийом оральних контрацептивів та ліки під назвою детилстильбестрол (ДЕС), які давали вагітним жінкам з 1938 по 1971 рік.
Найбільш поширеними ранніми симптомами раку шийки матки є незвичайні вагінальні кровотечі, зокрема після настання менопаузи, після сексу або між регулярними менструаціями.
Також варто звернути увагу:
Найкращий варіант - вакцинуватися проти ВПЛ. Як прогнозують дослідження, у тих, хто не був вакцинований проти ВПЛ і ніколи не проходив скринінгу шийки матки, ризик протягом усього життя становить приблизно 2 зі 100.
Близько половини жінок із діагнозом рак шийки матки живуть 10 і більше років.
Можна провести скринінг шийки матки - проводиться дослідження на ВПЛ високого ризику. Якщо вірус буде виявлено, зразок буде перевірено на наявність змін у клітинах. Якщо клітинних змін немає, варто перевірити шийку матки ще раз, через рік, щоб переконатися, що ВПЛ зник.
Якщо ж буде виявлено клітинні зміни та ВПЛ високого ризику, жінку запросять на кольпоскопію, яка дозволяє використовувати мікроскоп для більш детального вивчення.
Раніше ми розповідали, що лікарка назвала спосіб, як захистити себе від 8 видів раку.
А ще писали, що лікарі назвали шість маловідомих ознак раку крові.