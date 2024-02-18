Лікар назвала продукт, який провокує інсульт. Ось від чого варто відмовитись

Вживання якого продукту варто обмежити

Високий кров'яний тиск і підвищений рівень холестерину - це два найбільші фактори ризику інсульту та інфаркту.

"Кількість солі у вашому раціоні особливо важлива, тому що надмірна кількість збільшує ризик високого кров'яного тиску. За даними громадського здоров’я Англії, це один із найважливіших факторів ризику, який людина може самостійно зменшити", - каже лікар Сара Джарвіс.

Сіль підвищує артеріальний тиск, змушуючи організм утримувати більше води, чинячи тиск на стінки кровоносних судин.

"Надлишок рідини тисне на стінки артерій, які несуть кров від серця до тіла. А це призводить до підвищення артеріального тиску. Він може призвести до закупорки артерій, які постачають кров до вашого мозку, іншими словами, до інсульту", - пояснює лікар.

Яких продуктів варто уникати

Джарвіс рекомендує уникати продуктів з високим вмістом солі.

"Перероблені та копчені продукти, такі як салямі, копчена риба, м’ясні делікатеси та ковбаси, містять дуже багато солі. Також варто відмовитись від солоних закусок, таких як чипси та горіхи", - додає лікар.

Вона також попереджає про менш очевидні продукти, які містять багато солі.

"Велика частина солі, яку ми споживаємо, надходить із менш очевидних джерел - консервовані супи та рагу, підливи, соєвий соус, кетчупи, закуски та соління, піца, готові страви та навіть хліб. Тому важливо вибирати продукти з меншим вмістом солі, щоб зменшити ризик інсульту", - зауважує Джарвіс.

Лікар також зазначає, що регулярні фізичні вправи та підтримка здорової ваги допоможуть тримати кров’яний тиск і рівень холестерину під контролем.

"Хоча куріння не підвищує артеріальний тиск, це ще один дуже важливий фактор ризику інсульту", - каже медик.

Симптоми інсульту:

обличчя - один бік опущений, людина не може посміхнутися, або її рот чи очі опускаються при цьому

руки - людина, з підозрою на інсульт, не зможе підняти обидві руки та утримати їх, може виникати оніміння

мовлення стає невиразним або спотвореним, можуть виникати проблеми із розумінням

Якщо підозрюєте, що у людини стався інсульт, зателефонуйте на швидку допомогу.