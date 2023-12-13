Лікарі назвали найнебезпечніші святкові страви, яких варто уникати під час застілля

Яких страв краще уникати під час свят

Медики радять уникати газованих солодких напоїв та енергетиків, а святкові коктейлі варто замінити на більш легкі варіанти.

Наприклад, дієтолог Джеймі Девіс рекомендує замість висококалорійних алкогольних напоїв змішувати газовану воду з невеликою кількістю міцного алкоголю, доповнюючи це фруктами. Ця альтернатива дає змогу скоротити кількість цукру, не жертвуючи святковим настроєм.

Також не варто зловживати продуктами, які багаті на натрій - в’яленим м’ясом, копченою рибою, консервованими супами та замороженими обідами.

Професор наук про харчування Каліфорнійського університету в Девісі Лорен Ау радить доповнювати свій раціон оливковою олією, морепродуктами, куркою та тофу, натомість утриматись від солоної їжі.

Дослідження показали, що споживання занадто великої кількості цукру або солі може призвести до підвищення артеріального тиску, запалення, збільшення ваги, діабету та жирової хвороби печінки. Норма для дорослої людини становить 6 грамів солі, що дорівнює 1 ч. л., а цукру - 9 ч. л.

Також медики радять читати етикетки продуктів, та уникати тих, які мають хімічні добавки і консерванти, їх багато у печиві та крекері.

На що варто робити акцент під час застілля

Лікарі радять під час святкового столу налягати на овочі - свіжі, тушковані, запечені. При цьому вони наголошують, що нема поганої їжі, але може бути занадто велика її кількість.

Експерти радять під час свят насолоджуватися ласощами в міру. Можна поєднувати легкі коктейлі з не надто солодкими закусками, або ж брати поживніші страви, але їсти малими порціями.